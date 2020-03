El 90% de la Generación Z está cansada de lo negativo,  de acuerdo con estudio de Porter Novelli/Cone

(4/Mar/2020 – web) Panamá.- Casi nueve de cada 10 (87%) personas de la Generación Z se preocupan por el medio ambiente y el planeta, de acuerdo con el estudio 2019 Porter Novelli/Cone Gen Z Purpose Study. El estudio, que encuestó a jóvenes de entre 14 y 22 años, examina las expectativas y actitudes de esta generación emergente sobre la participación de las empresas en temas sociales y ambientales, así como las acciones que están dispuestos a tomar para tener un impacto positivo en los temas que más les preocupan.

“Los eventos del año pasado muestran la firme determinación de la Generación Z de expresar su opinión”, dice David Bentley CEO de Porter Novelli. “Este estudio no solo confirma lo que estamos viendo en el mercado, sino también la manera en que las compañías pueden promover la participación de esta generación que está tan motivada a cambiar el mundo para mejor”.

Esta generación se siente profundamente influida por los sucesos que la han afectado de manera directa en los últimos años. El 86 por ciento de la Generación Z dice que eventos como el tiroteo en Stoneman Douglas High School le ha hecho preocuparse más por temas que le afectan. Esta población se considera a sí misma fundamental para impulsar el cambio. Casi nueve de cada 10 (87%) se siente inspirado cuando personas de su edad como Emma González y Greta Thunberg alzan la voz respecto a estos temas, mientras que la misma cantidad (88%) afirma que su generación tiene el poder de cambiar el mundo para mejor. E incluso frente a problemas insuperables y más urgentes, las personas de la Generación Z no pierden la esperanza: más de tres cuartas partes (76%) piensa que en cinco años se habrá logrado avanzar en temas importantes.

Buscan alinearse con compañías orientadas al Propósito

Además de sentirse personalmente responsables de marcar la diferencia, la vasta mayoría de las personas de la Generación Z (90%) también creen que las compañías deben actuar para ayudar en temas sociales y ambientales, por lo que consideran que estas deben asumir responsabilidad. Más de nueve de cada 10 (93%) afirma que, si una compañía promete algo, debe contar con los programas y políticas adecuados para respaldar ese compromiso, y tres cuartas partes (75%) hará un ejercicio de investigación para comprobar si una compañía es honesta cuando se pronuncia a favor de ciertos temas.

“Hoy, tener un propósito en tu compañía, además de significar una preferencia de marca hacia tus consumidores, también puede significar un activo importante para atraer talento joven. Para esta generación es importante sentirse motivado en su trabajo, y el pertenecer a una compañía que impacta positivamente a la sociedad puede darles la motivación que requieren”, dice Marietta de de la Fuente, Directora de RUA Porter Novelli Panamá.

Temas prioritarios entre la Generación Z

Pese a que la Generación Z siente una urgencia sin precedentes de resolver los problemas más apremiantes, el medio ambiente (26%) es la principal prioridad que desean que las compañías atiendan. Este problema superó el de la pobreza y el hambre (19%), que fue el más importante en el 2017, como aquel que desean que las compañías resuelvan. Otros temas fueron:

• Derechos humanos (19%)

• Desarrollo económico (14%)

• Salud y enfermedad (13%)

• Educación (10%)

La creación de empleos (91%) sigue siendo un tema mediático importante que la Generación Z desea que las compañías atiendan, seguido por la igualdad étnica (90%), el acoso sexual (90%) y la igualdad de género (89%). Otros temas relacionados fueron:

• Cambio climático (85%)

• Tolerancia y libertad religiosa (83%)

• Migración (81%)

• Control de armas (80%)

• Derechos LGBTQ (74%)

• Noticias falsas (67%)

Tomar acción para impactar

La Generación Z no espera que las compañías resuelvan los problemas por sí solas: está dispuesta a ayudar y a participar. Cerca de tres cuartas partes de las personas de la Generación Z están dispuestas a apoyar a las compañías que se preocupan en diferentes maneras, tales como compartir su opinión positiva sobre una compañía que hace el bien (85%), comprar un producto con un beneficio social o ambiental (84%) y averiguar qué pueden hacer para marcar la diferencia (84%). La participación abarca acciones tanto en línea como en el mundo físico:

• Voluntariado (83%)

• Firmar una petición (82%)

• Donar (81%)

• Boicotear/negarse a comprar de una compañía (77%)

• Investigar si una compañía está ayudando o dañando a la sociedad o el medio ambiente (77%)

• Compartir información social o ambiental en las redes sociales (77%)

• Tomar acción en línea para promover una donación (76%)

• Protestar (67%)

Los medios sociales como motor de cambio

Verdaderos nativos digitales, la Generación Z utiliza los medios sociales no solo para mantenerse enterado de los problemas, sino también para marcar una diferencia importante. Más de nueve de cada 10 (91%) personas de la Generación Z utilizan los medios sociales para conocer y participar en temas de su interés. De hecho, se sienten tan bien informados que más de tres cuartas partes (77%) afirman saber más sobre temas importantes que sus padres o tutores.

Esta Generación siente realmente que puede generar un cambio. Ocho de cada 10 (80%) sienten que pueden causar un impacto mediante el uso de los medios sociales, tanto que el 64 por ciento cree que apoyar temas en línea es más efectivo para marcar una diferencia que hacer algo en sus comunidades. Consideran que su participación en los canales sociales es una manera poderosa de motivar a otros a actuar (35%). Ellos están menos motivados por razones egoístas tales como hacerse parecer una buena persona (7%). Otras motivaciones son:

• Demostrar a otros lo que realmente les importa (17%)

• Querer ser parte de la conversación sobre el mundo que los rodea (15%)

• Demostrar que están informados (9%)

A lo largo de los últimos dos años, los hábitos y los medios sociales preferidos de la Generación Z han cambiado. Mientras que Facebook sigue siendo relevante (61% vs. 66% en el 2017), su importancia decayó. Ahora, la Generación Z tiende más a utilizar YouTube (64% vs. 50% en el 2017) como su canal principal, seguido de Instagram (63% vs. 51% en el 2017).

“La Generación Z conoce la eficacia de los medios sociales para convertir una sola voz en un movimiento completo, y los están utilizando como una ventaja poderosa para obligar a otros a escuchar sus demandas”, dice Bentley. “La Generación Z está empoderada, comprometida y motivada, así que ayudémosle a amplificar su impacto y démosle más herramientas para cambiar el mundo a mejor”.

Acerca del estudio

El estudio 2019 Porter Novelli/Cone Gen Z Purpose Study presenta los resultados de un estudio en línea conducido por Toluna del 12 al 15 de agosto de 2019 entre una muestra aleatoria de 1,026 consumidores estadounidenses de entre 14 y 22 años: 500 hombres, 515 mujeres y 11 otros. El margen de error para una muestra de este tamaño es de ± 3% con un nivel de confianza de 95 por ciento.

Acerca de Porter Novelli & Cone

Porter Novelli es una agencia global de relaciones públicas que nació a partir de la idea de que el arte de la comunicación puede evolucionar a la sociedad. Hace más de 45 años, abrimos nuestras puertas —y los ojos y mentes de las personas— a las marcas que buscan causar un impacto positivo. Hoy, consideramos que las empresas deben encontrar, vivir y comunicar su Propósito para poder prosperar. Esas compañías motivarán la acción, asegurarán la lealtad y promoverán el apoyo —todo con el objetivo de generar mejores resultados—.

Cone se unió a Porter Novelli en el 2017, y al año siguiente se formó la Práctica Global de Propósito más grande del mundo. Juntas, con más de 80 años combinados de experiencia y más de 100 expertos en temas específicos, Porter Novelli y Cone ayudan a más de 140 empresas a definir su Propósito, y a integrarlo en su ADN, tanto para expandir los negocios como para causar un impacto positivo en el mundo. Nuestra amplia experiencia en temas profundos como Estrategia de Marcas con Propósito, Responsabilidad Social Corporativa, Mercadotecnia Social, Impacto Social y Comunicación de Marca produce trabajos innovadores y experiencias inolvidables que promueven acciones en torno a las causas más importantes. Para más información, visite www.porternovelli.com/. Porter Novelli es parte de Omnicom Public Relations Group.

Acerca de Omnicom Public Relations Group

Omnicom Public Relations Group es un conglomerado global de las tres principales agencias de relaciones públicas del mundo y de agencias especializadas en asuntos públicos, mercadotecnia para mujeres, estrategias globales de salud y responsabilidad social corporativa. Cuenta con más de 6,300 profesionales en relaciones públicas en más de 370 oficinas en todo el mundo, quienes aportan su experiencia a compañías, agencias gubernamentales, ONGs y organizaciones sin fines de lucro en una amplia variedad de industrias. Omnicom Public Relations Group atiende a los clientes a través de un enfoque incansable en el talento, la innovación continua y una cultura basada en la colaboración. Omnicom Public Relations Group forma parte de DAS Group of Companies, una división de Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC) que integra más de 200 compañías de diversas disciplinas, tales como publicidad, relaciones públicas, salud, gestión de relaciones con los clientes, eventos, mercadotecnia promocional, difusión de marca e investigación.

Vía RUA Porter Novelli