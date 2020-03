Pink Elephant realizará un webinar para compartir las Mejores Prácticas para enfrentar estas situaciones, este jueves 26 de marzo.

(24/Mar/2020 – web) México.- Ante cualquier crisis sanitaria, la prioridad siempre es y deberá ser la salud; pero es de suma importancia tener siempre presente el impacto económico que enfrentarán las empresas, a fin de poder prevenir, afrontar y minimizar la posibilidad de que una crisis sanitaria se convierta en una crisis económica.

La pregunta obligada sería: ¿Está listo su negocio para afrontar los riesgos de una pandemia? Aunque la respuesta ideal sería que sí, pocas empresas cuentan con técnicas y Buenas Prácticas que les permitan operar en caso de que se susciten escenarios adversos. Prepararse para estos eventos inesperados, así como contar con un plan de continuidad que facilite saber qué hacer y cómo reaccionar ante las situaciones más vulnerables, puede ser lo que determine la continuidad de sus operaciones.

“Sabemos el impacto negativo que el COVID-19 puede representar para México y queremos contribuir compartiendo con las empresas información valiosa para enfrentar esta situación, durante el webinar que llevaremos a cabo el próximo 26 de marzo”, comentó Jorge Garibay, Director Ejecutivo de Gobierno y Riesgo de TI para Pink Elephant, y agregó, “estamos afrontando un escenario en el que contar con un Análisis de Impacto al Negocio es fundamental para las organizaciones

El Análisis de Impacto al Negocio se refiere al proceso holístico que deben implementar las empresas para determinar los procesos alternativos a seguir en situaciones de riesgo; y de esta manera contar con la capacidad de mantener la operación de sus procesos críticos ante una situación de contingencia. Es decir, un plan para que la compañía mantenga su funcionalidad, sin importar el tamaño o giro empresarial.

Jorge Garibay asegura que “para saber cómo enfrentar una contingencia lo principal es aprender ¿Cómo es el negocio? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son los procesos críticos? ¿Qué procesos, si se detienen, impactarán fuertemente el día a día de la organización?”. Este tipo de buenas prácticas identifican la Cadena de Valor en una empresa y los elementos fundamentales para mantener la operación.

Aunque existen organizaciones capaces de operar en home office, hay otras incapacitadas para funcionar en esta modalidad de trabajo, como los hospitales y las tiendas de autoservicio, o aquellas que no pueden dejar de facturar por periodos largos sin ingresos. “Por ello, parte de lo que enseñaremos en el webinar es a identificar estos procesos críticos y cómo ayudarles a regresar a un modelo de operación en contingencia donde al menos esos procesos funcionen en el menor tiempo posible”, comentó Jorge Garibay.

Por mucho tiempo, la Continuidad de los Negocios era un tema operativo y táctico. Pero desde hace algunos años, tanto la Seguridad de la Información como la Continuidad de Negocio se volvieron elementos estratégicos, de ellos depende la continuidad de una empresa y su supervivencia.

Principal consecuencia de no contar con un plan de contingencia

Muchos diarios internacionales han reportado el impacto económico que la pandemia de Coronavirus ha dejado por su paso, lo que pone de manifiesto una poca preparación por parte de la sociedad ante situaciones de riesgo. La consecuencia más grave en el mundo empresarial es la pérdida de los negocios.

En México, muchas empresas no tienen prácticas preventivas y han jugado a la ruleta rusa y en esta situación actual no están preparadas para enfrentar una contingencia sanitaria como ésta. Un Análisis de Impacto al Negocio da la capacidad de saber qué procesos son los que necesitan ser atendidos en el menor tiempo posible.

“Es importante que las organizaciones se encuentren preparadas, implementando Mejores Prácticas y Metodologías probadas a nivel internacional. En Pink Elephant contamos con la experiencia necesaria para ayudarles a solventar estos riesgos. Los Planes de Continuidad de Negocio, es preferible tenerlos y no usarlos, a necesitarlos y no tenerlos. Siempre es más rentable prevenir y planear, que tratar de corregir y mitigar los impactos no previstos. La continuidad de las operaciones es un punto estratégico, no táctico, dentro de las empresas. Por lo que es necesario que continúe el funcionamiento de las organizaciones para que no colapsen en efecto dominó”, finalizó Jorge Garibay, Director Ejecutivo de Gobierno y Riesgo de TI para Pink Elephant.

Vía Comunimix