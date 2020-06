Hidratación y alimentación balanceada durante la cuarentena y desconfinamiento de mascotas

(3/Jun/2020 – web) Panamá.- Durante esta cuarentena y gradual desconfinamiento, tu vida y las de tus mascotas cada día se parecerá más a como era hace unos meses, y con ella, regresarán las salidas a la calle, los paseos y la actividad física. Esta situación volverá a significar un cambio en los hábitos diarios de tus mascotas, en su alimentación e hidratación, después de más de dos meses sin salidas regulares.

Mantener los hábitos de tus mascotas

Para minimizar el impacto de la cuarentena en tu mascota es fundamental tratar de mantener los mismos hábitos que tenía antes, particularmente los que se refieren al sueño o descansos, higiene, actividad física o momentos de esparcimiento y alimentación e hidratación.

En términos de alimentación se debe ofrecer la misma porción de comida que el perro o gato estaban consumiendo, así como el mismo tipo de alimento que estaba acostumbrado a comer. “Es importante continuar alimentando a las mascotas sin que sufran de un cambio en los sabores y las texturas a las que ya están habituados”, señala la doctora en medicina veterinaria Renata Silveira, Pet Partnership Manager de Nestlé Centroamérica.

En caso de ser necesario cambiar el alimento de costumbre, es importante respetar las siguientes indicaciones:

● Etapa de vida (cachorro, adulto, senior), ya que la mayoría de los productos incluyen vitaminas y minerales específicos para cada etapa de vida de las mascotas.

● El estilo de vida aplica principalmente para el gato, y hablamos de gatos indoors o aquellos hogareños que necesitan de un alimento alto en fibra, que ayuda a controlar las bolas de pelo.

● Necesidades especiales (calorías reducidas, pieles sensibles, sin granos, estructura delicada, paladares exigentes, dietas terapéuticas), formuladas específicamente para satisfacer alguna necesidad especial de la mascota.

● Mantener mismo fabricante y proteína acostumbrada.

Además, es necesario tener en cuenta que la llegada de la temporada lluviosa al país, no significará necesariamente un descenso de las temperaturas, por lo que que debemos de continuar igual de pendientes que durante el verano, de la hidratación de nuestras mascotas. Y es que, al igual que ocurre con nosotros, el agua resulta imprescindible en numerosas de las funciones orgánicas de nuestros peludos compañeros.

Alimentación húmeda e hidratación

Para garantizar la suficiente ingesta de líquido, muchos dueños optan por alternar alimento seco y húmedo, una solución que viene muy bien para la mayoría de las mascotas. Algunos de estos beneficios son proteger su dentadura y acostumbrarlos a diferentes tipos de textura de alimentos de acuerdo a las circunstancias.

El equipo de PURINA de Nestlé Centroamérica ofrece valiosos consejos para mantener a los consentidos de la casa bien alimentados durante la extensa época lluviosa.

No todos los perros beben tanto como deberían y los gatos, generalmente, no son unos grandes tomadores de agua. Por eso, el alimento para mascotas enlatado puede ser una buena fuente de hidratación si tu perro o tu gato no beben las cantidades adecuadas de agua.

Los principales beneficios de incluir alimento húmedo y no sólo seco en la dieta de nuestras mascotas son los siguientes:

● Hidratación: Este tipo de alimentación tiene la cantidad de agua necesaria, ya que de cada 10 gramos de alimentos, 8 son agua.

● Nutrientes esenciales: la comida húmeda para mascotas tiene una combinación muy concentrada de los ácidos grasos, proteínas, vitaminas, minerales e hidratos de carbono que las mascotas necesitan.

● Ayuda en casos de pérdida de apetito: Anima a las mascotas inapetentes a comer ante un bocado más sabroso y con mucho aroma que la alimentación seca.

● Ideal cuando hay problemas dentales: Es una buena opción para las mascotas que han perdido piezas dentales, que tienen mandíbulas mal alineadas, o bocas pequeñas.

Algunos aspectos que debemos tener en cuenta cuando incluimos la dieta húmeda para nuestras mascotas es que hay que mantener un cuidado dental más atento y exhaustivo para evitar que se acumule el sarro y cualquier otro trastorno en su boca. Por eso es recomendable no abandonar los alimentos secos.

También debemos tener en cuenta que el alimento enlatado tienes unas características de frescura particulares por lo que necesita estar bien conservado y refrigerado y ser consumido rápidamente antes de que se eche a perder o pierda todas las propiedades nutritivas de sus ingredientes.

“Nestlé cuenta con una amplia variedad de productos de nutrición animal tanto húmeda como seca, que resultan perfectos para alimentar a nuestras mascotas durante todo el año y de ésta manera garantizar una correcta hidratación y nutrición con productos de gran calidad”, señala Silveira.

Vía Logos Comunicación