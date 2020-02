Los 10 consejos de Marketing Digital más valiosos a nivel global del 2019

La personalización está cambiando el futuro de los anuncios, logrando que con el contexto y la relevancia adecuadas la interrupción de los anuncios valga la pena.

(1/Feb/2020 – web) Panamá.- El marketing digital está en constante cambio y renovación, y las empresas deben estar ajustándose a los nuevos cambios del entorno y las nuevas tendencias continuamente. Aquí te traemos una recopilación de las mejores prácticas de marketing del último año, así que si quieres impulsar tu negocio en el 2020, será mejor que prestes atención a los siguientes consejos:

1. Reconoce que la retención es un factor que impulsa el crecimiento

De Think with Google Latinoamérica, donde las marcas que dominan la web móvil comparten sus estrategias: «Las empresas que adopten la experiencia web móvil de manera seria, efectiva y personalizada podrán retener clientes. Como especialistas en marketing, siempre pensamos en el crecimiento. Y el principal factor de crecimiento es la retención».

2. Usa los datos para derribar los estereotipos

De Think with Google Brasil, donde los analistas examinaron qué miraban en YouTube las mujeres brasileñas y desarrollaron un panorama mucho más variado que el que suelen considerar los especialistas en marketing cuando crean planes de medios: «Los datos son clave para derribar los estereotipos. ¿Cuáles son los temas más importantes para las mujeres? Cualquiera que piense en clichés como maquillaje, sugerencias de decoración o cocina está equivocado. Algunos de los temas más populares son la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la salud, así como la privacidad en internet, la religión, los nuevos formatos de familia, la iniciativa empresarial y la economía creativa».

3. La narración inclusiva no solo es la correcta, sino que también capta más la atención

De Think with Google Estados Unidos, donde el estudio global más grande de contenido publicitario analizó 2.7 millones de anuncios de YouTube para evaluar la realidad de la diversidad de género: «Los públicos responden de forma positiva a la narración inclusiva. Descubrimos que los videos de YouTube subidos por anunciantes que incluían al menos la misma cantidad de personajes femeninos que masculinos obtenían un 30% más de vistas que otros videos. Esto nos indica que, cuando los anunciantes proponen creatividades más inclusivas, las personas las miran».

4. El contexto y la relevancia hacen que los anuncios no sean una interrupción molesta

De Think with Google Canadá, donde los líderes de la industria compartieron información sobre cómo la personalización está cambiando el futuro del contenido: «Si bien tenemos más información que nunca sobre los consumidores, la naturaleza de la publicidad en algunos casos sigue siendo disruptiva. Por eso, es esencial que aceptemos este hecho y que logremos que la interrupción valga la pena. Entonces, sé cuidadoso al crear anuncios, recuerda quién los está mirando y sobre todo, y sigo haciendo hincapié en esto, ten en cuenta la relevancia y el contexto para asegurarte de que la interrupción sea significativa».

5. Todos tenemos mucho para aprender de los piratas (sí, es cierto)

En Think with Google Reino Unido, el líder de una agencia creativa comparte consejos sobre cómo romper reglas establecidas y alienta a que los tomadores de decisiones miren a los piratas a la hora de buscar inspiración y superar los límites: «Reconocemos que la intersección entre la ingenuidad y la sabiduría es un muy buen punto de partida. La ingenuidad por sí sola nos lleva a hacer muchos videos de gatitos, y la sabiduría exclusiva genera decisiones basadas puramente en datos: una buena creatividad surge de la fusión de ambas».

6. Para medir la efectividad de un anuncio hay que poner más atención a la etapa de briefing

De Think with Google Europa del Norte, donde los líderes de la industria evaluaron cómo desarrollar creatividades estratégicas y efectivas para YouTube: «No llegues tarde. Los debates sobre la efectividad suelen producirse demasiado tarde, en general, cuando se evalúan las campañas y los anuncios. Las marcas deben comprender y comunicar los objetivos comerciales de manera más específica en la etapa de briefing, luego agregar métricas y, después, incluir creatividades de primer nivel que surjan de la plataforma y el público. Estos tres pasos son fundamentales».

7. Los pasos necesarios para alcanzar la madurez digital no siempre son claros, pero lo importante es seguir avanzando

De Think with Google Francia, donde muchos especialistas en marketing consideran el tema sobre cómo alcanzar la madurez digital: «La gran mayoría de las empresas avanzan sin un horizonte claro. Entre los 1,800 gerentes encuestados por BpiFrance, el 34% mencionaron la complejidad como el principal obstáculo para lograr la transformación digital de su empresa; el 32%, la falta de habilidades internas, y el 28%, la falta de recursos. Entonces, ¿debemos seguir hablando de transformación digital? Quizás la transformación no se trate de llegar al último paso, sino de identificar continuamente cuál es el próximo».

8. El diseño de las páginas para dispositivos móviles es tan esencial como su velocidad

De Think with Google Alemania, donde los especialistas ofrecieron cuatro sugerencias para crear una UX en dispositivos móviles que genere buenos resultados comerciales: «Los usuarios de dispositivos móviles tienen dos necesidades básicas: quieren simplicidad y quieren usar las páginas de una forma tan intuitiva como en las computadoras de escritorio. No obstante, las páginas web para desktop directamente no pueden ni deben ser recreadas con un formato apto para los celulares. La experiencia en computadoras de escritorio es muy diferente, ya por sus formularios, sus cuestionarios, la cantidad de campos o los botones».

9. El mismo elemento puede funcionar globalmente siempre que se lo adapte a los matices locales

De Think with Google Oriente Medio y Norte de África, donde Mercedes-Benz Oriente Medio se asoció con Unskippable Labs de Google para probar el efecto que causaría destacar el precio en una categoría de lujo en diferentes mercados: «Lo que más nos sorprendió fueron los matices y las diferencias respecto de cómo reaccionaron al experimento los sauditas y la gente de los Emiratos Árabes Unidos, lo cual nos demuestra que tenemos que desterrar la noción de que un solo elemento global puede funcionar en todos lados. Realmente no es así».

10. Asigna tiempo y dinero para tomar riesgos calculados con nuevos enfoques y tecnologías

De Think with Google Asia-Pacífico, donde el director de Marketing de L’Oréal Hong Kong compartió el enfoque de prueba y aprendizaje que utilizó su equipo para adaptar los mensajes creativos con tecnología nueva: «Arriesgarse a usar tecnologías nuevas puede ser abrumador, especialmente si tienes un presupuesto acotado. Pero asignar aunque sea una pequeña porción del presupuesto a un enfoque más arriesgado puede marcar una gran diferencia. No tiene nada de malo utilizar métodos ya probados. De hecho, nunca podrás descubrir enfoques más efectivos o eficientes si no dispones del tiempo (y el dinero) necesario para encontrarlos».

Fuente/Foto: Google/Archivo