Mantente en forma con Skechers

(15/Ago/2020 – web) Panamá.- Cuida tu salud y optimiza tu condición física con los últimos estilos atléticos para correr, caminar y entrenar de Skechers Performance y Skechers Sport. Ya sea para correr, ejercitar desde casa o alcanzar tu objetivo de pasos diarios, Skechers tiene el calzado necesario para hacer realidad tus metas.

RUNNING

Ya sea que estés entrenando para una próxima carrera o simplemente mejorar tu récord personal, tener las zapatillas para correr adecuadas seguramente te ayudará a motivarte para hacer un esfuerzo adicional. Con la última línea de estilos de carrera de Skechers Performance, golpear el pavimento nunca se ha sentido ni se ha visto mejor.

Basándose en el éxito de las galardonadas Skechers GOrun Razor 3 Hyper, la línea 2019 de Skechers Performance presenta una colección completa de zapatillas para correr diseñadas con HYPER BURST ™, la espuma de entresuela más ligera y resistente de Skechers hasta la fecha. La espuma duradera proporciona una gran amortiguación y una pisada muy sensible que distingue a la última línea de Skechers GOrun de la competencia.

SKECHERS GO RUN RIDE 8 HYPER™

La zapatilla de entrenamiento oficial de Edward Cheserek, Skechers GO RUN RIDE 8 HYPER ™ es la zapatilla de running diaria perfecta para corredores de todos los niveles. Con tecnologías innovadoras Skechers Performance ™ como la amortiguación Skechers HYPER BURST®, una suela exterior de goma de alto rendimiento Goodyear® para una durabilidad y tracción superiores, además de una parte superior tejida transpirable diseñada que se estira para moverse con el pie.

Una opción versátil: la zapatilla proporciona una gran amortiguación para carreras más largas a la vez que es lo suficientemente liviana y receptiva para acelerar el ritmo.

SKECHERS GO RUN SPEED TRL HYPER™

Skechers GO RUN SPEED TRL HYPER ™ es una zapatilla técnica de trail running ultraligera diseñada para la velocidad. Inspirado por los diseños rápidos y ligeros de la línea GO MEB Speed de Skechers Performance y el galardonado Skechers GO RUN Razor 3 Hyper ™, Skechers GO RUN SPEED TRL HYPER ™ está diseñado para aquellos que quieren ir rápido sin sacrificar la protección.

Las características incluyen una placa en el antepié en forma de H para una suela más rígida y estable que promueve el retorno de energía y brinda protección contra impactos en exteriores, una combinación de la nueva espuma ultraligera HYPER BURST ™ de Skechers en el área del talón y la espuma ULTRA FLIGHT ™ en el antepié proporciona una amortiguación superior para una conducción cómoda, receptiva y de apoyo, y una suela duradera con tacos y suela ofrece una amplia tracción en múltiples superficies para enfrentarse a terrenos irregulares. La parte superior está construida con una malla mono translúcida y liviana que brinda soporte y transpirabilidad, así como drenaje en condiciones más húmedas.

Otros estilos HYPER BURST ™ de Skechers Performance incluyen el nuevo SKECHERS GO MEB SPEED 6 HYPER ™, un estilo para carreras de alto rendimiento y diseñado para ser elegante, cómodo y rápido y SKECHERS GO RUN MAXROAD 4 HYPER ™ inspirado en el deseo de los atletas de élite de Skechers de un calzado rápido y ligero que brinde protección a larga distancia. Por otro lado, también se destaca SKECHERS GO RUN 7 HYPER ™, una zapatilla para correr acolchada y versátil con una parte superior de tejido transpirable con pilares de goma para ayudar a promover la flexibilidad y el movimiento natural del talón a la punta.

CROSS-TRAINING

Mejora tu entrenamiento físico con los estilos SKECHERS GO TRAIN VIPER y SKECHERS GO TRAIN VENOM – CALIPER con plataforma acolchada ULTRA GO®. Los estilos de carrera y entrenamiento cruzado de rendimiento están diseñados para mantenerte estable y cómodo durante los entrenamientos, incluyendo los ejercicios de alta intensidad. El SKECHERS GO TRAIN VIPER, es una excelente opción para el entrenamiento cruzado, de alta intensidad y el fitness running, mientras que SKECHERS GO TRAIN VIPER – CAGE y SKECHERS GO TRAIN VIPER – COMPETITOR con suelas de goma de tracción flexible, son ideales para actividades de entrenamiento cruzado donde la estabilidad es clave.

WALKING

Aumenta tu conteo de pasos con estilo y comodidad con SKECHERS GO WALK 5. Perfectas para caminatas, viajes y largos días de pie, estas zapatillas deportivas con cordones y calzas con amortiguación ULTRA GO ™ sensible y COMFORT PILLAR TECHNOLOGY ™ de alto rebote son lo último en comodidad para caminar.

ESTILO ACTIVO

Es fácil subir las escaleras, andar en bicicleta o hacer diligencias a la hora del almuerzo con tu par de zapatillas Skechers. Con estilos cómodos y casuales, plantillas de espuma refrigeradas por aire, parte superior transpirable y suelas de tracción flexible, los estilos Skechers Solar Fuse y Ultra Flex 2.0 te ayudarán a moverte con estilo y comodidad.

