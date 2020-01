Mastercard y aliados presentan Priceless Planet Coalition para luchar contra el cambio climático

(21/Ene/2020 – web) Panamá.- Mastercard anunció hoy el lanzamiento de Priceless Planet Coalition, una plataforma para unir los esfuerzos de sostenibilidad corporativa y realizar inversiones significativas para preservar el medio ambiente.

Junto con socios de negocios y aliados que comparten el compromiso de causar el bien haciendo las cosas bien, el Priceless Planet Coalition o Coalición por el Planeta Que no Tiene Precio, se compromete a sembrar 100 millones de árboles en cinco años. Los socios fundadores de la coalición incluyen Citibank, Santander UK, IHS Markit, bunq, Saks Fifth Avenue, L.L. Bean, la Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York, Transport for London y American Airlines, con más por anunciar próximamente.

Es crucial que las empresas ayuden a reducir las emisiones de carbono invirtiendo en lugares de trabajo y operaciones energéticamente eficientes, obteniendo energía renovable y manteniendo una cadena de suministro sostenible. Pero la responsabilidad del negocio actual se extiende mucho más allá de sus propios esfuerzos. Mastercard cree que el sector privado puede hacer más y tener un impacto real al combinar esfuerzos e involucrar a los consumidores.

“No importa quién eres o qué haces, el cambio climático te afecta. Pero tiene el mayor impacto negativo en aquellos que son social y económicamente vulnerables. Ya pasó el tiempo de negar nuestra huella ambiental. Nuestra mejor oportunidad para cambiar el rumbo en el que estamos y prepararnos para un mejor futuro es que las empresas y los consumidores tomen la misma dirección hacia un objetivo compartido, puede suceder un cambio real», comentó Ajay Banga, Presidente y Director Ejecutivo de Mastercard.

“Estamos comprometidos en ayudar y avanzar el cambio. Tenemos una increíble red de alcance. Tenemos una increíble red de socios. Podemos trabajar para ayudar a generar un impacto positivo para el medio ambiente en forma de una Coalición por el Planeta Que no Tiene Precio”, agregó Banga.

Estos socios han puesto durante mucho tiempo un énfasis significativo en sus propios esfuerzos de sostenibilidad. El objetivo de esta iniciativa es ofrecer un verdadero efecto de red, donde la colaboración hace que el valor del todo sea mayor que la suma de sus partes, permitiendo que todo el ecosistema se beneficie.

Mastercard y sus clientes llegan a casi 3 mil millones de usuarios de tarjetas corporativas y de consumo. Uno de los elementos clave de este nuevo compromiso es capacitar a estas personas para que actúen. Asociaciones como esta entre Mastercard y Doconomy ayudan a las personas a tomar decisiones informadas y amigables para hacer contribuciones de forma simple, rápida y fácil.

Empoderando a los consumidores y corporaciones

Las empresas participantes continuarán implementando sus propias estrategias de sostenibilidad, y colaborarán en toda la Coalición para campañas conjuntas. Una iniciativa temprana verá a la Coalición incentivar a los consumidores a utilizar el transporte masivo, recompensando a los pasajeros del transporte público por realizar viajes con la plantación de un árbol. La campaña se lanzará en ciudades aliadas de todo el mundo, como Londres, Nueva York, Estocolmo, Helsinki, Ankara, Barcelona y otras.

Paralelamente, los clientes de tarjetas corporativas de Mastercard podrán contribuir a las iniciativas de forestación de la Coalición en todo el mundo cuando y donde sea que sus empleados usen sus tarjetas para viajes, bienes y servicios. Esto complementa los objetivos de sostenibilidad ambiental de estas empresas y permite a sus empleados apoyar activamente estos compromisos a través de las compras comerciales que realizan. Citi Treasury and Trade Solutions será nuestro primer socio emisor en promover esta iniciativa con sus clientes corporativos, con IHS Markit, un proveedor de información global con sede en Londres, como la primera corporación en participar.

Las instituciones financieras interesadas, los comerciantes, los consumidores y los socios digitales de todo el mundo están invitados a unirse a este esfuerzo e involucrar a los consumidores y empleados para que contribuyan al programa de plantación de árboles. La infraestructura de pago global de Mastercard proporciona formas adicionales para que los titulares de tarjetas contribuyan, como aquellas campañas que permiten a los consumidores agregar una donación para plantar árboles en el punto de venta.

Estableciendo raíces

Los árboles son una de las redes críticas en las que corre la tierra. Los niveles actuales de emisiones de carbono, el uso de los recursos naturales y la contaminación están excediendo los límites que son ambientalmente sostenibles o seguros. A su vez, las personas en todo el mundo ven y sienten estas realidades que afectan a sus comunidades hoy y potencialmente para las generaciones futuras.

Se reconoce que la solución climática natural y, en particular, los programas de plantación de árboles son un mecanismo eficaz para responder al cambio climático. Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, limitar el aumento de la temperatura promedio al objetivo crítico de 1.5C para 2030 requiere mil millones de hectáreas adicionales de árboles1.

Los programas de reforestación a gran escala deben ejecutarse con cuidado, teniendo en cuenta una serie de factores que incluyen el clima local, los impactos adversos sobre la biodiversidad, las prácticas de gestión forestal laxas o deficientes, la deforestación futura no intencionada, el riesgo de reversión y los impactos sociales no deseados. Mastercard ha seleccionado organizaciones medioambientales globales Conservation International y World Resources Institute (WRI) para liderar los esfuerzos de plantación de árboles. Las organizaciones fueron seleccionadas en base a sus enfoques holísticos y basados en la ciencia para la reforestación y sus exitosos antecedentes.

Trabajando en estrecha colaboración con las comunidades locales e indígenas, Conservation International ha protegido o restaurado más de 6 millones de kilómetros cuadrados de tierra y mar en más de 70 países. Con expertos y personal en 29 países y 2,000 socios en todo el mundo, Conservation International implementará y garantizará el éxito a largo plazo del proyecto. WRI aportará la ciencia, prácticas de monitoreo robustas y un enfoque de paisaje para el proyecto. WRI aprovechará una red global de socios financieros, técnicos y gubernamentales a través de plataformas como AFR100 e Initiative 20×20 y colaborará con el socio One Tree Planted para dirigir los recursos en el terreno a cada etapa del proceso de plantación y proporcionar informes de proyectos y narración de historias de calidad.

A medida que el clima continúa cambiando, los mecanismos de remediación también pueden necesitar cambios y los avances en la ciencia pueden presentar nuevas oportunidades. Para garantizar que los esfuerzos de Mastercard estén informados y sigan siendo apropiados, la compañía está nombrando un Comité Asesor. Estos expertos informarán y guiarán el programa, aportando el beneficio de los últimos datos e ideas científicas.

“Creemos que las empresas deben desempeñar un papel importante para ayudar al planeta a prosperar, porque el crecimiento económico no puede ir a expensas del planeta. Mastercard se preocupa por el planeta, al igual que nuestros socios, consumidores y empleados, por lo que estamos comprometidos a utilizar el poder de nuestra red para permitir una economía sostenible y próspera», dijo Kristina Kloberdanz, directora de sostenibilidad de Mastercard.

Basándose en un historial probado

En 2013, Mastercard estableció el Centro de Crecimiento Inclusivo para promover el crecimiento económico sostenible y equitativo y la inclusión financiera en todo el mundo. La investigación y los programas del Centro han subrayado la evidencia independiente de que los impactos del cambio climático se sienten particularmente en los más vulnerables, lo que hace que la lucha contra el cambio climático sea una parte esencial del crecimiento inclusivo y, por lo tanto, una parte necesaria de nuestra misión.

Vía Themapcomm