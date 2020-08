Pacientes con obesidad cuentan con una terapia farmacológica innovadora

(22/Ago/2020 – web) Panamá.- Según el último informe conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América Latina y el Caribe, cerca del 58% de los habitantes de la región vive con sobrepeso, es decir 360 millones de personas1.

Y aunque la obesidad usualmente es asociada con el exceso de peso, alimentación no saludable, actividad física limitada y el poco cuidado de la salud, la realidad es que detrás de eso, hay una ciencia más compleja y desconocida acerca de lo que significa vivir bajo las limitaciones de esta condición5,6, que es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento médico a largo plazo.7 Las personas con obesidad tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, cáncer, entre otras patologías crónicas.

“Mas de 650 millones de personas adultas viven con obesidad alrededor del mundo y 45% de estas no han sido diagnosticadas. Además, 150 millones de niños y adolescentes viven con obesidad y 2/3 de estos, vivirán toda su vida con esta condición. Es por ello que en Novo Nordisk trabajamos junto con distintos actores de la sociedad civil para cambiar la forma en que el mundo mira, previene y trata esta enfermedad crónica.

Teniendo en cuenta la gravedad de este problema de salud pública, Novo Nordisk tiene más de 20 años investigando terapias para el tratamiento de la obesidad y hoy, pone a disposición de los pacientes de Centroamérica y Caribe ”Saxenda® un medicamento innovador análogo de los receptores de GLP-1 que disminuye el apetito y por ende facilita la pérdida de peso” señaló la Dra. Ileana Chiari-Shan, directora médica de Novo Nordisk para Centroamérica, Caribe, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Saxenda®, es el primer y único tratamiento farmacológico aprobado para lograr una pérdida de peso significativa y sostenida a largo plazo, en pacientes que sufren de sobrepeso y obesidad, que funciona actuando en partes específicas del cerebro para reducir el apetito y la ingesta de alimentos al aumentar la plenitud y la saciedad. Al mismo tiempo, reduce el hambre y conduce a la pérdida de peso. 3,4

Uno de los detalles más importantes, es que Saxenda®, es un agonista de los receptores de GLP-1 con una semejanza del 97% al GLP-1 humano, hormona secretada de manera natural por nuestro organismo. Saxenda® está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso, y está indicado para adultos que presentan obesidad ( índice de masa corporal ≥30 kg/m²) o personas con sobrepeso (índice de masa corporal > 27Kg/m2 a <30Kg/m2), que además presenten alguno de los siguientes problemas de salud: alteración de la glucemia, alteración en la presión arterial, colesterol elevado o apnea obstructiva del sueño. Este medicamento está indicado como un complemento a la dieta balanceada y actividad física que forman parte fundamental del tratamiento de la obesidad.

“Se estima que el 67% de los habitantes de Centro América y el Caribe viven con sobrepeso y obesidad5, por lo que, como empresa global dedicada al tratamiento tratamiento para combatir esta enfermedad crónica que afecta la calidad de vida de muchas personas.” menciona el doctor Victor Nolasco, Gerente Médico de Novo Nordisk Centroamérica, Caribe, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

El perfil de seguridad de Saxenda® a largo plazo ha sido establecido por el programa de estudios clínicos SCALE en más de 5,000 pacientes por hasta tres años.8 El programa SCALE estuvo conformado por 4 estudios clínicos que evaluó la pérdida de peso en 4 escenarios (obesidad y prediabetes, diabetes, mantenimiento y apnea del sueño) y abarcó personas con sobrepeso y con presencia de otras enfermedades, como alta presión sanguínea, dislipidemia o alteración de la glucemia o con obesidad con o sin otras enfermedades. El programa SCALE arrojó resultados importantes como que 9 de cada 10 personas tratadas con Saxenda® por un año, en combinación con dieta y ejercicio, perdieron peso9 y experimentaron mejoras significativas en factores de riesgo cardio metabólicos. 10

Actualmente, el tratamiento es utilizado en más de 45 países, incluidos EE. UU., Canadá, Reino Unido, Italia, Australia, Emiratos Árabes Unidos y Brasil desde 2014 y más de 1,000,000 de pacientes a nivel mundial son tratados actualmente con Saxenda®.

El producto está registrado y aprobado por las autoridades en seis países de la región: República Dominicana, Honduras, Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. El tratamiento es administrado como una inyección subcutánea una vez al día y debe ser recomendado por un médico general o especialista.

Sobre Novo Nordisk

Novo Nordisk es una compañía global enfocada en el cuidado de la salud, con 95 años de innovación y liderazgo en el cuidado de la diabetes. Esta herencia nos ha dado la experiencia y capacidades que también nos han permitido ayudar a las personas a vencer la obesidad, la hemofilia, los desórdenes del crecimiento y otras enfermedades crónicas graves. Con oficinas centrales en Dinamarca, Novo Nordisk emplea a aproximadamente 43,200 personas en 80 países y comercializa sus productos en más de 170 países. Para mayor información visite www.novonordisk.com Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.

Vía CCK Centroamérica

Referencias

1 Organización Panamericana de la Salud, Sobrepeso afecta a casi la mitad de la población de América Latina y el Caribe. Disponible en: https://www.paho.org/costa-rica/index.php?option=com_content&view=article&id=348:sobrepeso-afecta-poblacion-america-latina-y-caribe&Itemid=314 Último acceso: junio, 2020.

2 Federación Latinoamericana de Sociedades de Obesidad, II Consenso Latinoamericano de Obesidad, 2017. Disponible en: http://www.administracion.usmp.edu.pe/institutoconsumo/wp-content/uploads/LIBRO-II-CONSENSO-LATINOAMERICANO-DE-OBESIDAD-2017.pdf Último acceso: junio, 2020.

3 Van Can J, Sloth B, Jensen CB, et al. Effects of the once-daily GLP-1 analog liraglutide on gastric emptying, glycemic parameters, appetite and energy metabolism in obese, non-diabetic adults. International journal of Obesity. 2014;38:784–793.

4 Secher A, Jelsing J, Baquero AF, et al. The arcuate nucleus mediates GLP-1 receptor agonist liraglutide-dependent weight loss. The Journal of Clinical Investigation. 2014;124:4473–4488.

5 Wright SM, Aronne LJ. Causes of obesity. Abdominal Imaging.2012; 37:730–732.

6 National Institutes of Health. Clinical Guidelines On TheIdentification, Evaluation, And Treatment Of Overweight And Obesity InAdults. Disponible en: http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/ob_gdlns.pdf Último acceso: marzo, 2018.

7 American Medical Association House of Delegates. Recognition of obesity as a disease. Resolution 420 (A 13). Disponible en: http://www.npr.org/documents/2013/jun/ama-resolution-obesity.pdf. Received May 15, 2013. Último acceso: octubre, 2019.

8 EMA. Saxenda® (liraglutide 3 mg) summary of product characteristics. Disponible en: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR__Product_Information/human/003780/WC500185786.pdf Último acceso: diciembre, 2017.

9 Pi-Sunyer X, Astrup A, Fujioka K, et al. A Randomized, Controlled Trial of 3.0 mg of Liraglutide in Weight Management. New England Journal of Medicine. 2015;373:11–22.

10 Le Roux C, Astrup A, Fujioka K, et al. 3 years of liraglutide versus placebo for type 2 diabetes risk reduction and weight management in individuals with prediabetes: a randomised, double-blind trial. Lancet. 2017;389:1399–1409.