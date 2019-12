Reebok y Tom & Jerry presentan una colección inspirada en el divertido legado de rivalidad, disponible en todo el mundo a partir del 15 de febrero 2020

(24/Dic/2019 – web) Boston, EE.UU.- El pasado viernes, Reebok, en asociación con Warner Bros. Consumer Products, presentó su muy esperada colaboración con la querida serie de dibujos animados Tom & Jerry. El resultado: una colección de calzado y ropa para adultos, niños y bebés que une los estilos icónicos de Reebok y el clásico legado de dibujos animados de “sábado por la mañana” de Tom & Jerry, disponible online y en tiendas seleccionadas en todo el mundo a partir del 15 de febrero.

Los héroes de la colección son cuatro estilos de calzado que recuerdan la larga y divertida rivalidad de Tom & Jerry:

­ Instapump Fury x Tom ($ 200): una silueta audaz y agresiva como el intrigante felino, el Instapump Fury x Tom está diseñado con una parte superior gris frío y un material que imita el pelaje, con golpes amarillos de cartoons alrededor. Su diseño rápido y la tecnología THE PUMP son ideales para perseguir roedores inteligentes. También disponible en Versa Pump ($ 50) para niños pequeños.

­ Club C Revenge x Jerry ($ 100): simple pero versátil como el ingenioso ratón, el Club C Revenge x Jerry presenta una parte superior de gamuza suave y tostada con toques rosados y amarillos en toda la zapatilla, un homenaje a la cueva monocromática de Jerry. También disponible en tamaños para niños pequeños ($ 50), en edad de preescolar ($ 65) y en edad de primaria ($ 70).

­ Club C x Tom & Jerry ($ 100): para los fanáticos que no eligen bandos, o aquellos que simplemente aman el show, dos modelos adicionales de Club C x Tom & Jerry destacan los elementos de la caricatura en su totalidad. El primero está diseñado con una parte superior blanco papel, bocetos de dibujos animados y un forro de calcetines asimétrico con logotipos de Tom & Jerry y gráficos de los personajes. Este estilo también está disponible en tallas para niños pequeños ($ 50), en edad de preescolar ($ 65) y en edad de primaria ($ 70). El segundo, en colores tiza sutil y rosado tranquilo, presenta animaciones visuales y gráficos FX de sonido en cada tobillo, mientras que el logo «Tom & Jerry» reemplaza al de «Reebok» en la parte superior.

El lanzamiento también incluye una colección completa y divertida de ropa unisex para niños y adultos, que incluye una chaqueta tejida y acolchada Reebok x Tom & Jerry ($ 140), camisetas manga corta ($ 28), un vestido con capucha ($ 60), suéteres de cuello redondo ($ 55) y sudaderas con capucha ($ 60). Cada pieza está inspirada en los colores de los dibujos animados de Tom & Jerry y las zapatillas a juego de la colección.

La colección Reebok x Tom & Jerry está disponible en Reebok.com/país y en tiendas seleccionadas alrededor del mundo a partir del 15 de febrero.

Vía Moka let’s talk