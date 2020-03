Visa Aboga por una Nueva Década de Empoderamiento de las Mujeres

Un nuevo estudio de Visa muestra que el 66% de las empresarias dicen tener dificultades para financiar sus negocios

(7/Mar/2020 – web) San Francisco, EE.UU.- Para arrancar el Mes de la Historia de la Mujer, Visa (NYSE:V) anunció hoy dos nuevas alianzas que respaldan el compromiso de la compañía con el empoderamiento económico de las mujeres. Hand In Hand International y IFundWomen se unirán a Visa para ayudar a brindar recursos educativos y financiamiento para mujeres emprendedoras de todo el mundo con el fin de ayudarles a establecer y hacer crecer sus empresas. La tasa global de mujeres emprendedoras aumenta más rápido que la de hombres emprendedores1, con más de 250 millones de mujeres a cargo de emprendimientos alrededor del mundo2.

«Las mujeres impulsan las economías del mundo y cada vez más son una fuerza promotora en la creación de nuevos negocios», dijo Al Kelly, director ejecutivo y presidente de Visa. «Visa tiene el compromiso de utilizar todo el poder de nuestra red, marca y recursos financieros para destacar esta creciente fuerza económica y ayudar a las mujeres emprendedoras a alcanzar sus sueños».

Acerca de las Alianzas:

• IFundWomen: IFundWomen es una plataforma de financiamiento y educación que brinda acceso a capital a través de subsidios y financiamiento colectivo, coaching empresarial de expertos y una red de mujeres dueñas de empresas. La nueva alianza global de Visa con IFundWomen está específicamente concebida para ayudar a que las emprendedoras de todas partes del mundo obtengan el financiamiento que necesitan a través de una serie de concursos de subsidios. Para más información o para solicitar un subsidio, las emprendedoras pueden visitar IfundWomen.com/Visa.

• Hand in Hand International: Como parte de la misión de sus negocios de posibilitar que las personas, empresas y economías prosperen, Visa está lanzando una alianza de tres años de $2.4 millones con Hand in Hand International, una organización mundial sin fines de lucro que está enfocada en economías en desarrollo en África, Asia del Sur y Oriente Medio. La alianza de Visa con Hand in Hand International se centrará en proveer educación de negocios y ampliar el acceso a servicios financieros a 10 mil microempresas en Kenia (al menos el 75% de ellas son propiedad de mujeres). La alianza promoverá el empoderamiento económico de las mujeres, el cual tiene un efecto multiplicador3, estimulando el crecimiento económico y conduciendo a mejores resultados de desarrollo.

Además de las alianzas, Visa reveló hoy las conclusiones del segundo informe anual sobre el «Estado del Emprendimiento Femenino»4. Este estudio anual busca entender las metas, aspiraciones y desafíos que enfrentan hoy en día las mujeres dueñas de empresas. Las principales conclusiones incluyeron que el financiamiento sigue siendo uno de los principales desafíos: 79% de mujeres emprendedoras en Estados Unidos se sienten ahora más empoderadas que hace cinco años, pero 66% dicen que tienen dificultades para obtener el financiamiento que necesitan.

«En un mundo cada vez más digital, las empresas necesitan adaptarse constantemente al cambio en las preferencias de los consumidores. Pero mantenerse al día con estas tendencias es difícil, especialmente para una pequeña empresa. Las mujeres emprendedoras con las que me he reunido manifiestan una y otra vez que necesitan más acceso al capital para financiar, gestionar y hacer crecer sus empresas», dijo Suzan Kereere, vicepresidente senior global de ventas y adquirencia de comercios de Visa. «Nos complace ayudar a igualar las condiciones brindando más acceso a herramientas y subsidios este año, y continuar abogando por las mujeres en todas las facetas de la vida a fin de lograr una sociedad digital e inclusiva».

Visa ha demostrado su compromiso sostenido con el empoderamiento de las mujeres a través de alianzas, programas y patrocinios. Estas son algunas de las iniciativas más recientes de la compañía:

• Mujeres Empresarias:

Female Founder Collective : Este es el segundo año de la alianza de Visa con Female Founder Collective de Rebecca Minkoff. Para arrancar los próximos eventos, Visa presentará un taller en Female Founders Day, donde un grupo diverso de expertos en préstamos y pagos digitales hablarán sobre las estrategias que pueden usar las pequeñas empresas para obtener préstamos y capital.

Women's World Banking : en 2017, Visa Foundation hizo su primera donación de $20 millones a Women's World Banking para ayudar a microempresas y pequeñas empresas en manos de mujeres a tener más acceso a capital para ayudarlas a hacer crecer sus negocios. El programa está bien encaminado para alcanzar 1 millón de mujeres para final de año.

She's Next, Empowered by Visa: En 2019, Visa lanzó su iniciativa para mujeres dueñas de pequeñas empresas: She's Next, Empowered by Visa, con talleres en Nueva York, Atlanta, Toronto y Cape Town en el Foro Económico Mundial en Sudáfrica. She's Next aprovecha la marca y la red de Visa para empoderar a las mujeres emprendedoras con herramientas para establecer sus negocios y así, en definitiva, crear un efecto en cadena en todas sus comunidades.

: en 2017, Visa Foundation hizo su primera donación de $20 millones a Women’s World Banking para ayudar a microempresas y pequeñas empresas en manos de mujeres a tener más acceso a capital para ayudarlas a hacer crecer sus negocios. El programa está bien encaminado para alcanzar 1 millón de mujeres para final de año. She’s Next, Empowered by Visa: En 2019, Visa lanzó su iniciativa para mujeres dueñas de pequeñas empresas: She’s Next, Empowered by Visa, con talleres en Nueva York, Atlanta, Toronto y Cape Town en el Foro Económico Mundial en Sudáfrica. She’s Next aprovecha la marca y la red de Visa para empoderar a las mujeres emprendedoras con herramientas para establecer sus negocios y así, en definitiva, crear un efecto en cadena en todas sus comunidades.

• Mujeres Deportistas:

Copa SheBelieves : Como patrocinador de la Copa SheBelieves, Visa presentará el primer trofeo al jugador más valioso, o MVP por sus siglas en inglés, otorgado a la atleta más inspiradora y empoderadora del campo de juego durante el torneo, la cual será seleccionada por un comité de exfutbolistas femeninas. Visa también presentará el taller Practical Money Skills en la Cumbre de SheBelieves, para resaltar la importancia del alfabetismo financiero y cómo anticiparse para tener éxito financiero.

The Second Half : Inspirada por la alianza pionera de Visa con la Liga de Campeones Femenina de la UEFA y con la Copa Mundial Femenina de la FIFATM, Visa anunció recientemente el lanzamiento de The Second Half, un programa de desarrollo de carrera que apoya a las futbolistas en Europa para planificar sus carreras más allá del campo de juego.

Juegos Olímpicos y Paralímpicos: Más del 50% de los atletas que han participado alguna vez en Team Visa, el programa de Visa para atletas que aspiran a competir en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, son mujeres. Para Tokio 2020, Visa apoya más de 50 atletas de distintas partes del mundo que aspiran a competir en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Además, en anticipo a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing de 2022 Visa, la China Women's Development Foundation y la Beijing Sport University anunciaron un programa dirigido a empoderar mujeres a hacer crecer sus pequeñas empresas y contribuir a un desarrollo socioeconómico local y un crecimiento sostenible.

: Inspirada por la alianza pionera de Visa con la Liga de Campeones Femenina de la UEFA y con la Copa Mundial Femenina de la FIFATM, Visa anunció recientemente el lanzamiento de The Second Half, un programa de desarrollo de carrera que apoya a las futbolistas en Europa para planificar sus carreras más allá del campo de juego. Juegos Olímpicos y Paralímpicos: Más del 50% de los atletas que han participado alguna vez en Team Visa, el programa de Visa para atletas que aspiran a competir en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, son mujeres. Para Tokio 2020, Visa apoya más de 50 atletas de distintas partes del mundo que aspiran a competir en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Además, en anticipo a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing de 2022 Visa, la China Women’s Development Foundation y la Beijing Sport University anunciaron un programa dirigido a empoderar mujeres a hacer crecer sus pequeñas empresas y contribuir a un desarrollo socioeconómico local y un crecimiento sostenible.

