Vicepresidente instruye a comisión de compras a que rinda cuentas sobre uso de fondos para la pandemia

(29/Abr/2020 – web) Panamá.- El vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén, instruyó a la comisión de compras a presentar, a partir de hoy y una vez a la semana, una rendición de cuentas sobre el uso de todos los recursos asignados a la atención por la pandemia del COVID-19.

En su cuenta de Twitter, el ministro Carrizo Jaén informó que esta rendición de cuentas se efectuará una vez a la semana, particularmente los miércoles.

De igual forma, el ministro señaló que ha solicitado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que suba a la sección de Transparencia toda la información de las compras realizadas por el Ministerio de la Presidencia con los fondos de emergencia durante este periodo.

El lunes pasado, tras un recorrido por el Hospital Modular Panamá Solidario, el vicepresidente afirmó que en este gobierno la transparencia y la honestidad no están en cuarentena, y lo que sí debe estar aislado durante la pandemia es la politiquería.

Dijo que nadie está por encima de la ley, pues los recursos del Estado son sagrados y este gobierno tiene el compromiso de sacarle el mayor rendimiento posible a cada balboa que se invierta.

“La transparencia y la honestidad no están en cuarentena, lo que debemos poner en cuarentena es la politiquería”, dijo Carrizo Jaén, y agregó que, si no se hubiera retrasado la construcción de la Ciudad Hospitalaria, no habría sido necesario construir el hospital modular para atender a enfermos por COVID 19.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá