300 estudiantes de secundaria y universitarios de Panamá participaron en el Virtual Tech Summer Camp 2021

Harrisburg University of Science and Technology participa en el VIRTUAL TECH SUMMER CAMP 2021 de EducationUSA

• Unos 300 estudiantes de secundaria y universitarios de Panamá participaron, durante el mes de febrero, en esta actividad en la cual aprendieron lo básico de programación en Python, data science, cloud computing y seguridad de la información.

(1/Mar/2021 – web) Panamá.- EducationUSA es un centro que ofrece a la comunidad local asesoría educativa, promociona la educación superior en los Estados Unidos, y el acceso a una colección especial de materiales de recursos de referencia sobre la educación superior en los Estados Unidos. Buscando estrechar vínculos con estudiantes y profesionales del país, el centro organiza el Virtual Tech Summer Camp que este año se desarrolló en forma virtual con el apoyo de la Ciudad del Saber y Comunidad Dojo. La actividad también ofreció un claro panorama para postularse a becas de maestrías en los EE.UU. y para conocer sobre las mejores opciones para adquirir diferentes habilidades a la hora de buscar transiciones profesionales.

Con el campamento se logró beneficiar a estudiantes y profesionales que perdieron su trabajo durante la actual crisis de Covid 19, especialmente en el interior del país.

En esta oportunidad, Harrisburg University of Science and Technology (HU) participó en el “Virtual Career Showcase” un formato complementario del campamento dictado por profesores y exalumnos de universidades en USA que buscan dar a conocer más las diferentes tecnologías y sus aplicaciones en la salud, e-sports, logística, hidroinformática, GIS, serious gaming, entre otras.

Con esta participación en la tercera jornada del «Virtual Career Showcase» Harrisburg University of Science and Technology se estrena en Panamá, donde próximamente tendrá una sede ubicada en Ciudad del Saber para ofrecer a los panameños y residentes en el país un espacio para inspirar ese potencial hacia la innovación que todo el mundo tiene para impactar positivamente a su alrededor. Según explicó el Dr. Kevin Huggins, profesor de Ciencias de la Computación y Analítica de HU y líder de la expansión de esta casa de estudios en América Latina, “Harrisburg University of Science and Technology busca ofrecer una educación STEM accesible, con sus maestrías y postgrados de alta calidad y de alta demanda, que muchos podrán aprovechar bajo la modalidad de clases híbridas y con la visita periódica de profesores provenientes de Estados Unidos”.

Huggins fue además el encargado de moderar la participación de 4 excelentes docentes de la universidad que conversaron sobre machine learning, juegos de simulación para el aprendizaje e investigación aplicada a los deportes electrónicos.

En este sentido, Ozlem Cosgun, profesora de Gestión de Operaciones y Sistemas de Información en HU, hizo referencia a la forma de predecir los factores de riesgo de lesiones en accidentes comerciales mediante técnicas de aprendizaje automático. Esta temática es fundamental a la hora de comprender los factores de riesgo de los accidentes laborales, cómo prevenirlos y minimizar las interrupciones del suministro para así mejorar la calidad de vida de los trabajadores y asegurar la inversión de capital.

Por su parte, el profesor de Analítica de Datos Roozbeh Sadeghian, abordó la temática del diagnóstico de enfermedades cardíacas mediante aprendizaje automático. Sadeghian presentó una interesante data de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en la cual se muestra que la enfermedad cardíaca fue la segunda causa de muerte en Panamá en 2019 después de los tumores malignos y la primera en Estados Unidos.

En su presentación ofreció 4 conjuntos de datos diferentes de 4 hospitales que recopilaron la información de la enfermedad de las arterias coronarias (CAD). Datos que contienen información de más de 1,000 pacientes organizada en 76 variables y que se utilizó para ejecutar análisis de datos exploratorios para la situación actual de la enfermedad en EE.UU., y que además permitió incorporar varias técnicas de aprendizaje automático para predecir el problema cardíaco en las primeras etapas, mostrando así la relevancia del análisis de datos en el tema de salud.

Melanie Stegman, Ph.D., profesora asistente y desarrolladora principal del Centro de Tecnología Avanzada de Aprendizaje y Entretenimiento (CAELT), habló con los participantes sobre la creación de juegos de simulación para enseñar Química. Stegman aprovecha su experiencia como bioquímica y desarrolladora de videojuegos, ya que colabora con la facultad de Química de HU para diseñar moléculas y mecánicas de juegos que permitan a los usuarios aprender química jugando con las propias moléculas. Además, describió los diversos roles que desempeñan los estudiantes de la Universidad de Harrisburg: programador de juegos Unity3d, diseñador de juegos, artista 3D, investigador de la experiencia del usuario y comunicador científico.

El profesor Charles Palmer fue el encargado de cerrar el «Virtual Career Showcase» a cargo de HU. El docente y director ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada en Deportes Electrónicos (CARE), habló sobre las oportunidades de investigación en los deportes electrónicos: de aficionado a profesional.

Con su disertación dejó en claro que, si bien algunos pueden ver los juegos competitivos como solo un pasatiempo para los niños, los deportes electrónicos son en realidad un fenómeno global que apenas está comenzando. Desde eventos que atraen a miles de personas hasta ingresos que se acercan a los mil millones de dólares anuales, los deportes electrónicos tienen un enorme potencial. Palmer logró captar la atención de todos con estas interesantes tendencias y, disipó los mitos más comunes al respecto.

“Estamos agradecidos por la invitación a esta interesante actividad que ha sido una excelente oportunidad para compartir con la población panameña las oportunidades que tienen con las nuevas carreras y especializaciones que se definen como STEM y a las cuales a través de Harrisburg University of Science and Technology podrán acceder desde Panamá”, concluyó el profesor Huggins.

Con esta participación Harrisburg University of Science and Technology se abre paso en Latinoamérica y encuentra en Panamá un excelente público para interactuar. La universidad desea traer su educación STEM de calidad a la región pues entiende el potencial que esta tiene y quiere cumplir con su misión de acercar los programas STEM, sus centros de investigación, incubadoras, cultura colaborativa y espíritu emprendedor, a los estudiantes latinoamericanos, pues esta casa de estudios está convencida de que impactar el futuro de los estudiantes es sinónimo de progreso para todos.

Vía Stratego