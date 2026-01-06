El proyecto 7 Maravillas Naturales de América impulsa el ecoturismo como motor económico

Abren postulaciones para elegir las 7 Maravillas Naturales de América en 2026

• El certamen digital combina el voto popular con la evaluación de expertos para seleccionar los tesoros naturales más emblemáticos, promoviendo un modelo de desarrollo local responsable.

(06/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El proyecto 7 Maravillas Naturales de América mantiene su actividad durante este 2026, consolidándose como una plataforma estratégica para el impulso del ecoturismo y el desarrollo social en la región. A través de un concurso global con postulaciones en línea, la iniciativa invita a los habitantes de todo el continente a nominar y votar por los destinos que representan los mayores tesoros naturales del hemisferio, posicionando a la conservación ambiental como un pilar de crecimiento económico.

Impacto en la economía local y empleos verdes

Diego Reina Anduze, responsable del proyecto, destacó en tercera persona que la iniciativa cuenta con la participación de 39 países y más de 40,400 ciudades, cifras que reflejan la relevancia de este esfuerzo por dar visibilidad a los paisajes americanos. Más allá del reconocimiento estético, el certamen impulsa un modelo de desarrollo sostenible mediante la creación de empleos verdes. Esto incluye la formación de Guías de Naturaleza Certificados y Gestores de Destino Digital, permitiendo que jóvenes de comunidades rurales se profesionalicen en áreas como biología, idiomas, primeros auxilios y gestión de reservas en línea.

Proceso de postulación y selección

La organización ha habilitado su portal oficial 7maravillas.org, donde ministerios de turismo, alcaldías, empresas del sector y ciudadanos particulares pueden subir material audiovisual de sus sitios naturales de forma gratuita. La elección final de los destinos ganadores resultará de una combinación entre el voto popular digital y la deliberación de un panel de expertos en sostenibilidad. Para documentar este proceso, el equipo especializado denominado #Team7, compuesto por biólogos, periodistas y fotógrafos, recorre los países participantes para registrar las historias de los guardianes locales de la biodiversidad.

América como referente de bienestar y aventura

Además de su valor ecológico, muchos de los lugares postulados en el certamen 7 Maravillas Naturales de América se destacan como escenarios ideales para la práctica de deportes de aventura y turismo de bienestar. De esta manera, el proyecto no solo busca proteger el entorno natural, sino también consolidar a América como el principal destino de referencia para el turismo al aire libre, fomentando economías locales responsables vinculadas a la innovación digital y la preservación de los ecosistemas.

