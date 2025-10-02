ALAIAB y la industria latinoamericana impulsan soluciones contra el desperdicio de alimentos

• Mediante el uso de sensores, envases inteligentes y la revalorización de residuos, la industria de alimentos y bebidas busca optimizar su cadena de valor para crear sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes.

Ciudad de México, México.- La pérdida y el desperdicio de alimentos es uno de los retos más apremiantes en América Latina, donde cerca del 11,6% de los alimentos disponibles se pierden anualmente. Este fenómeno no solo impacta la seguridad alimentaria y ejerce presión sobre el medio ambiente, sino que también representa un costo económico significativo para los países de la región.

En este contexto y en el marco del Día Internacional de Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) ha subrayado la urgencia de coordinar esfuerzos para disminuir estas pérdidas y avanzar hacia un futuro más sostenible y resiliente. La industria está demostrando que es viable optimizar la producción, logrando más con menos pérdidas, a través de la innovación continua y la revalorización de ingredientes.

Tecnología para la Mayor Durabilidad y Logística

La industria de alimentos y bebidas está enfocada en el desarrollo de productos con una vida útil superior, permitiendo un almacenamiento seguro por periodos más prolongados. Esta estrategia es clave para reducir el desperdicio y asegurar la disponibilidad de alimentos inocuos y nutritivos. Ejemplos de esto son las variedades de legumbres, pescados y vegetales enlatados, deshidratados, secos o congelados, que garantizan la nutrición sin comprometer la calidad.

Adicionalmente, se han implementado soluciones avanzadas en la cadena de suministro, desde la producción hasta la distribución. Estas incluyen:

• Sensores inteligentes para monitorear la frescura de los productos en tiempo real.

• Tecnologías automatizadas para la optimización logística.

• Herramientas digitales para una gestión de inventarios más precisa.

Todas estas soluciones han contribuido a una disminución notable en la pérdida de alimentos tanto en el punto de origen como durante el almacenamiento.

Revalorización y Conservación Inteligente de Ingredientes

Uno de los avances más destacados es la transformación de lo que antes se consideraba residuo en nuevos alimentos o ingredientes. La industria está reintroduciendo al ciclo productivo frutas y verduras «imperfectas» al convertirlas en purés, salsas o cremas. De igual forma, cáscaras, semillas y huesos se reutilizan para generar fibra o caldos concentrados, lo que no solo minimiza el impacto ambiental, sino que también crea nuevas fuentes de valor.

La aplicación de tecnologías de conservación y el uso de envases inteligentes son fundamentales, pues permiten que los alimentos mantengan su frescura por más tiempo. Esto fortalece la disponibilidad de productos seguros y nutritivos, y simultáneamente faculta a los consumidores a reducir las mermas en sus hogares.

Juliana Cortez, Directora de Sostenibilidad de ALAIAB, destacó el rol de la industria: “La pérdida de alimentos es un desafío global que exige liderazgo y colaboración. Cada avance tecnológico y cada mejora en los procesos representa un paso hacia sistemas alimentarios más eficientes, sostenibles y accesibles para todos. En ALAIAB estamos comprometidos a liderar esta transformación junto con gobiernos, sociedad civil y consumidores, con responsabilidad y visión de futuro”.

Con estas acciones concretas, la industria de alimentos y bebidas reafirma su papel como un motor de cambio en América Latina, demostrando que alimentar a la región de manera responsable requiere de inteligencia y compromiso continuo. ALAIAB continuará fomentando el diálogo, la colaboración y la innovación, buscando construir sistemas alimentarios más equitativos, resilientes y sostenibles para las generaciones presentes y futuras.