ALAIAB y la industria latinoamericana impulsan soluciones contra el desperdicio de alimentos

ALAIAB y la industria latinoamericana impulsan soluciones contra el desperdicio de alimentos
ALAIAB y la industria latinoamericana impulsan soluciones contra el desperdicio de alimentos ALAIAB

La Alianza Latinoamericana de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) destaca la necesidad de colaboración e innovación tecnológica para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, que asciende al 11,6% de los alimentos disponibles en América Latina y el Caribe.

América Latina adopta procesos circulares para combatir el desperdicio de alimentos

• Mediante el uso de sensores, envases inteligentes y la revalorización de residuos, la industria de alimentos y bebidas busca optimizar su cadena de valor para crear sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes.

(01/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- La pérdida y el desperdicio de alimentos es uno de los retos más apremiantes en América Latina, donde cerca del 11,6% de los alimentos disponibles se pierden anualmente. Este fenómeno no solo impacta la seguridad alimentaria y ejerce presión sobre el medio ambiente, sino que también representa un costo económico significativo para los países de la región.

En este contexto y en el marco del Día Internacional de Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) ha subrayado la urgencia de coordinar esfuerzos para disminuir estas pérdidas y avanzar hacia un futuro más sostenible y resiliente. La industria está demostrando que es viable optimizar la producción, logrando más con menos pérdidas, a través de la innovación continua y la revalorización de ingredientes.

Tecnología para la Mayor Durabilidad y Logística

La industria de alimentos y bebidas está enfocada en el desarrollo de productos con una vida útil superior, permitiendo un almacenamiento seguro por periodos más prolongados. Esta estrategia es clave para reducir el desperdicio y asegurar la disponibilidad de alimentos inocuos y nutritivos. Ejemplos de esto son las variedades de legumbres, pescados y vegetales enlatados, deshidratados, secos o congelados, que garantizan la nutrición sin comprometer la calidad.

Adicionalmente, se han implementado soluciones avanzadas en la cadena de suministro, desde la producción hasta la distribución. Estas incluyen:

• Sensores inteligentes para monitorear la frescura de los productos en tiempo real.

• Tecnologías automatizadas para la optimización logística.

• Herramientas digitales para una gestión de inventarios más precisa.

Todas estas soluciones han contribuido a una disminución notable en la pérdida de alimentos tanto en el punto de origen como durante el almacenamiento.

Revalorización y Conservación Inteligente de Ingredientes

Uno de los avances más destacados es la transformación de lo que antes se consideraba residuo en nuevos alimentos o ingredientes. La industria está reintroduciendo al ciclo productivo frutas y verduras «imperfectas» al convertirlas en purés, salsas o cremas. De igual forma, cáscaras, semillas y huesos se reutilizan para generar fibra o caldos concentrados, lo que no solo minimiza el impacto ambiental, sino que también crea nuevas fuentes de valor.

La aplicación de tecnologías de conservación y el uso de envases inteligentes son fundamentales, pues permiten que los alimentos mantengan su frescura por más tiempo. Esto fortalece la disponibilidad de productos seguros y nutritivos, y simultáneamente faculta a los consumidores a reducir las mermas en sus hogares.

Juliana Cortez, Directora de Sostenibilidad de ALAIAB, destacó el rol de la industria: “La pérdida de alimentos es un desafío global que exige liderazgo y colaboración. Cada avance tecnológico y cada mejora en los procesos representa un paso hacia sistemas alimentarios más eficientes, sostenibles y accesibles para todos. En ALAIAB estamos comprometidos a liderar esta transformación junto con gobiernos, sociedad civil y consumidores, con responsabilidad y visión de futuro”.

Con estas acciones concretas, la industria de alimentos y bebidas reafirma su papel como un motor de cambio en América Latina, demostrando que alimentar a la región de manera responsable requiere de inteligencia y compromiso continuo. ALAIAB continuará fomentando el diálogo, la colaboración y la innovación, buscando construir sistemas alimentarios más equitativos, resilientes y sostenibles para las generaciones presentes y futuras.

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb