Alumna de la UAG emprende negocio de calzado por internet en plena pandemia

(3/Mar/2021 – web) México.- Apenas tiene 18 años y cursa el segundo cuatrimestre de su carrera, pero éstos no son impedimentos para Denisse Alcalá, estudiante de la Licenciatura en Negocios de la Moda de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), quien creó su propia marca de calzado, en plena pandemia.

“Happy Shoes” es la marca de sandalias con la que la alumna de la UAG espera abrirse paso en el mundo de la moda. Hasta el momento ha diseñado siete prototipos, de los cuales seis ya están listos para venderse por Internet.

La idea de formar su propia empresa nació por la inquietud de superarse como persona, ser independiente y tener un negocio sólido para cuando egrese de la Licenciatura.

“No me gustaría cursar la carrera y al terminarla empezar a hacer mis propios proyectos, me gusta empezar desde ahorita para cuando salga ya haya crecido bastante como persona y en lo profesional”, afirmó la estudiante.

Aunque inició su negocio por gusto con el diseño y fabricación de sandalias, en un futuro a la joven le gustaría incluir otro tipo de calzado en su catálogo de productos.

“Ahorita empecé haciendo sandalias, pero tengo el proyecto de que más adelante sean tenis y botas, más calzado completo para la mujer”, dijo Denisse Alcalá.

Experiencia en el aula

Todos los conocimientos que ha aprendido en la UAG son una base para que la estudiante haya desarrollado este proyecto y conozca más sobre los materiales con los que se fabrica el calzado.

“Con una clase que me dio mi Director (Lic. Carlos Sotomayor) me motivó mucho, empecé a investigar todo en este campo y me animé a formar mi empresa”, indicó la estudiante de Negocios de la Moda.

La contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 es un factor que la alumna ha sabido sortear muy bien.

Y es que, el Modelo B-Learning UAG le ha permitido continuar con sus clases desde casa, pero ha reforzado sus conocimientos con las prácticas en el laboratorio.

“La verdad es que me ha ido bastante bien porque me he dado a la tarea de aplicarme, tomarlo con muchísima responsabilidad, aunque a veces estoy en mi casa, pongo mucha atención, me esmero, porque en verdad es a lo que me quiero dedicar y no lo puedo tomar a la ligera”, reconoció Denisse Alcalá.

Aunque para emprender se necesita mucho tiempo y aprendizaje, la alumna de la UAG recomendó a los demás estudiantes a hacerlo, no tener miedo, dejar la zona de confort y crecer como persona.

Fuente/Foto: Comunicados UAG