Ayuda en Acción llama a poner a la Juventud en el centro de la transición verde, digital y social en cumbre UE-CELAC

Desafíos laborales y pobreza: J uventud latinoamericana, prioridad para A yuda en A cción ante la cumbre birregional

• La ONG enfatiza que el éxito de las inversiones europeas debe depender de la creación de oportunidades concretas, la reducción de desigualdades y la participación activa de la J uventud en el desarrollo regional.

(04/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Santa Marta, Colombia.- Ayuda en Acción ha emitido un llamado en la antesala de la Cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La organización de desarrollo instó a que los acuerdos birregionales resultantes fortalezcan una alianza sostenible, equitativa e inclusiva, situando a la Juventud en el centro de la transición verde, digital y social en la agenda.

Urgencia de Reimpulsar la Cooperación Birregional

El llamado de Ayuda en Acción se produce en un complejo contexto geopolítico marcado por una histórica reducción de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD), la cual se estima entre el 9 % y el 17 % por la OCDE. Esta situación, sumada al retiro de algunos cooperantes tradicionales de América Latina y el Caribe, subraya la urgencia de reimpulsar la colaboración entre la UE y la CELAC.

La organización, con 44 años de experiencia en la región, reafirma que el encuentro birregional debe cristalizar una alianza real, basada en la sostenibilidad, la equidad y el beneficio mutuo. Ayuda en Acción subraya que las inversiones deben llegar a la ciudadanía latinoamericana y, particularmente, a los colectivos más vulnerables y a la Juventud, considerada protagonista del futuro social y económico.

La Juventud en el Centro de la Agenda

La Cumbre UE–CELAC representa una oportunidad crucial para situar a los jóvenes en el diálogo internacional. Los datos demográficos y sociales confirman esta necesidad: el 31 % de las personas entre 15 y 19 años en la región vive en situación de pobreza, y uno de cada cuatro jóvenes entre 18 y 24 años ni estudia ni trabaja.

Un estudio conjunto de la CEPAL y Ayuda en Acción proyecta que, para el año 2030, el 70 % de la población joven estará empleada en el sector servicios, lo que demanda la activación urgente de políticas de educación, formación técnica y empleabilidad que se adapten a los nuevos desafíos del mercado laboral.

Diana Quimbay Valencia, Directora de Ayuda en Acción Colombia y participante en el Foro de la Sociedad Civil de la Cumbre, afirmó que “la cooperación europea debe situar a las personas en el centro de la agenda. Sólo así la relación birregional podrá generar un desarrollo más justo, estable y duradero”. La organización insiste en que el desarrollo inclusivo para la Juventud requiere una cooperación internacional que elimine barreras socioeconómicas y fomente alianzas público-privadas para transiciones laborales justas.

Global Gateway: Inversión con Impacto Social

Ayuda en Acción resalta que las inversiones europeas, canalizadas a través de iniciativas como Global Gateway, deben ir acompañadas de compromisos concretos para crear oportunidades, fortalecer capacidades locales y reducir las desigualdades territoriales y sociales. Quimbay Valencia añadió que estas inversiones, dirigidas a sectores clave como digitalización, clima y energía, deben estar “respaldados por acciones con las comunidades vulnerables, con un enfoque inclusivo, transparente y participativo, y con un énfasis en la Juventud”.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

La necesidad de estas medidas se intensifica ante la transformación de la cooperación internacional, marcada por el retiro de agencias tradicionales como USAID y la creciente influencia de nuevos actores, como China, consolidado en comercio e inversión. Ayuda en Acción sostiene que el verdadero éxito de la estrategia Global Gateway, que moviliza miles de millones de euros, requiere la participación activa de la sociedad civil, organizaciones locales, sindicatos y entidades comunitarias.

La visión que Ayuda en Acción propone para esta Cumbre apunta a fortalecer la relación birregional desde un enfoque compartido y estratégico, reafirmando el compromiso de la organización en la construcción de un futuro más justo y próspero para Europa, América Latina y el Caribe.