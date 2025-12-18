Ayuda en Acción beneficia a 11.000 migrantes y refugiados en Latinoamérica

Programas de protección apoyan a migrantes y refugiados ante crisis de desplazamiento regional

• Un convenio regional liderado por Ayuda en Acción fortalece la integración económica y la protección social de miles de personas desplazadas en la región.

(18/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco del Día Internacional del Migrante, se destaca el avance de iniciativas que buscan reducir las barreras enfrentadas por migrantes y refugiados en América Latina, una región donde más de 21 millones de personas se encuentran desplazadas por la fuerza. Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), este sector de la población enfrenta carencias críticas en alimentación, empleo, alojamiento y seguridad, además de sufrir episodios de discriminación derivados de su condición de movilidad.

Para mitigar estos impactos, desde el año 2023 la organización Ayuda en Acción implementa un convenio regional de atención en Ecuador, Perú y Colombia, proyectado hasta 2027. Esta intervención, desarrollada en conjunto con la AECID, la Fundación WWB, el Banco Codesarrollo y Perspektiva, se enfoca en la recuperación socioeconómica justa e incluyente, beneficiando directamente a 11.000 personas mediante el fomento de la cohesión social y la cultura de paz.

Impacto en la integración económica y regularización

A corte de 2025, el convenio dirigido por Ayuda en Acción ha reportado resultados significativos en el fortalecimiento de las capacidades locales. La iniciativa ha impulsado más de 374 emprendimientos a través de diagnósticos empresariales y formación técnica. Asimismo, ha facilitado la inclusión financiera mediante créditos para 40 emprendedores y ha brindado acompañamiento directo en la regularización migratoria de 1.057 personas.

En términos de asistencia humanitaria inmediata, la organización ha entregado transferencias en efectivo a 1.232 individuos para cubrir tasas de regularización y necesidades básicas como alimentos y medicinas. Estefanía Gómez, Coordinadora del Proyecto Regional Movilidad Humana de Ayuda en Acción, destacó que el reto actual es superar las barreras institucionales para que el arraigo y la migración sean decisiones voluntarias y generadoras de prosperidad.

Desafíos de protección en el contexto regional

Aunque el convenio se diseñó inicialmente para atender a la población venezolana, la agudización de crisis sociales, el aumento de la violencia y la presencia de grupos armados han extendido la cobertura a ciudadanos de Colombia, Haití, Chile y otras naciones. Esta dinámica de movilidad expone a grupos vulnerables, especialmente mujeres y niños, a riesgos severos como la explotación laboral, sexual y la malnutrición.

Ayuda en Acción reafirma su compromiso de fortalecer la respuesta institucional en los territorios de acogida. La organización busca consolidarse como un agente clave para garantizar que los migrantes y refugiados cuenten con garantías de protección y acceso a servicios de salud, centrando la conversación regional en la dignidad y la inclusión de las personas desplazadas.

