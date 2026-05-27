BAC consolida su liderazgo en reputación corporativa y ESG dentro del sector bancario regional

La entidad financiera BAC se posicionó en los primeros lugares del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa dentro de la región de Centroamérica y República Dominicana.
BAC alcanza las primeras posiciones en reputación corporativa según el ranking de Merco
• El reconocimiento destaca la gestión de la organización bancaria a través de su estrategia de triple valor, que integra la sostenibilidad económica, social y ambiental.
(27/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La entidad financiera BAC se ubicó entre las empresas con mejor desempeño en reputación corporativa de Centroamérica y República Dominicana, de acuerdo con los resultados del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), que evalúa la percepción de las principales compañías de la región. Por segundo año consecutivo, la organización bancaria alcanzó el puesto número tres en el listado general de reputación corporativa y, en esta edición, se posicionó por primera vez en el puesto número tres del ranking regional ESG. Asimismo, la institución financiera se consolidó en el puesto número uno del sector bancario regional en ambas categorías, reflejando una gestión orientada a la confianza, la integridad y el desarrollo sostenible.
La Directora Corporativa de Relaciones Públicas de BAC Shared Services, María Inés Solís Quirós, explicó en tercera persona que este activo intangible se construye diariamente a partir de decisiones coherentes con los valores institucionales y de una relación transparente con los clientes y las comunidades. La directora corporativa puntualizó que la empresa entiende este desempeño como un compromiso permanente para hacer banca de forma responsable, fundamentado también desde la cultura interna y el liderazgo de la organización. El reconocimiento resalta las labores de la entidad guiadas por la integridad y la excelencia, elementos que han permitido fortalecer la confianza de más de 6 millones de clientes en el entorno regional.
Enfoque estratégico de triple valor
Como parte de su modelo operativo, la institución impulsa su estrategia de triple valor, la cual integra de manera transversal la sostenibilidad económica, social y ambiental en cada una de sus iniciativas. Este enfoque busca asegurar que el crecimiento del negocio financiero contribuya directamente al desarrollo de las comunidades donde opera, manteniendo una gestión alineada con los estándares internacionales en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG).
Por su parte, el CEO de Merco, José María San Segundo Encinar, detalló en tercera persona que la medición de este indicador permite a las empresas contar con una evaluación independiente, rigurosa y de múltiples partes interesadas (multistakeholder) sobre la percepción de sus públicos. El directivo indicó que este ejercicio facilita la identificación de fortalezas y el seguimiento a la consistencia en la gestión de valores como la transparencia y la ética, convirtiéndose en un insumo estratégico para consolidar la confianza y apoyar una toma de decisiones informada.
Merco se ha establecido como un monitor de referencia en Iberoamérica con presencia en múltiples países desde el año 2000. Su metodología estructurada se basa en diversas evaluaciones y fuentes de información independientes, lo que permite generar un diagnóstico preciso y comparable sobre el comportamiento corporativo en el sector empresarial regional.
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