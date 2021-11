Bloomberg realizará el primer Bloomberg New Economy Gateway LatAm en Panamá

• En la clausura del Bloomberg New Economy Forum en Singapur, Mike Bloomberg compartió detalles sobre el primer evento de la comunidad de la New Economy fuera de Asia

(19/Nov/2021 – web) Nueva York.- Hoy Michael R. Bloomberg, fundador de Bloomberg L.P. y Bloomberg Philanthropies, anunció la creación de Bloomberg New Economy Gateway, una serie de eventos regionales con audiencias globales, que iniciará con un evento en Latinoamérica en Panamá en 2022. Junto con las plataformas insignia establecidas Bloomberg New Economy Forum y Bloomberg New Economy Catalyst, este nuevo espacio de contacto en América Latina continúa construyendo hacia el objetivo de una mayor colaboración del sector público y privado entre el Este, el Oeste, el Norte y el Sur – tanto en economías desarrolladas como en desarrollo.

«Panamá es un lugar ideal para la primera reunión del New Economy de Bloomberg fuera de Asia», dijo Mike Bloomberg, fundador de Bloomberg L.P. y Bloomberg Philanthropies. «Panamá ha sido durante mucho tiempo un vínculo crítico entre continentes, ayudando a que Latinoamérica sea un puente entre el norte y el sur – tal como nuestra plataforma de New Economy está trabajando para lograrlo. Esperamos acoger allí debates con altos líderes empresariales y gubernamentales que ayuden a formar una economía global más moderna”.

En colaboración con el gobierno panameño, el evento inaugural de Bloomberg New Economy Gateway en América Latina reunirá a los líderes regionales y globales para actuar sobre las inversiones sostenibles y el futuro del comercio. Su conversación y acción continuará centrándose en los cinco pilares editoriales establecidos por Bloomberg New Economy: ciudades, finanzas, comercio, salud pública y clima.

«Panamá tiene el honor de ser el anfitrión de Bloomberg New Economy Gateway LatAm en 2022», dijo Laurentino Cortizo, Presidente de la República de Panamá. «Esta es una excelente oportunidad para ayudar a influir y acelerar la colaboración entre las empresas y el gobierno durante un momento crítico para el mundo».

Acerca de Bloomberg Media

Bloomberg Media es una marca líder, global y multiplataforma que proporciona a los responsables de la toma de decisiones, noticias oportunas, análisis e inteligencia sobre negocios, finanzas, tecnología, cambio climático, política y más. Con una redacción de más de 2.700 periodistas y analistas, llega a audiencias influyentes de todo el mundo a través de todas las plataformas, incluidas las digitales, las sociales, la televisión, la radio, la prensa y los eventos en directo. Bloomberg Media es una división de Bloomberg L.P. Visite BloombergMedia.com para más información.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá