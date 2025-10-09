Perú en Panamá: El buque escuela B.A.P. Unión culmina su travesía internacional en el Canal

Del 15 al 17 de octubre: Buque Escuela B.A.P. Unión abrirá sus puertas al público en la Terminal de Cruceros

• La Comisión de Promoción del Perú (PROMPERÚ) en alianza con la Marina de Guerra promueven esta visita, con la cual la embarcación culmina un recorrido internacional por 10 puertos en 8 países de América y Europa.

(09/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), en alianza con la Marina de Guerra del Perú, anunció la inminente llegada del Buque Escuela a Vela Buque Armada Peruana (B.A.P. Unión) a Panamá. La embarcación, considerada el velero más grande y rápido de América, arribará a la Terminal de Cruceros de Amador el próximo 15 de octubre de 2025.

El buque llevará a bordo la «Casa Perú», un espacio de experiencias implementado por PROMPERÚ que permitirá a los visitantes panameños conocer y disfrutar de la rica oferta turística, cultural y gastronómica del país andino. Esta será la última parada de su actual travesía internacional, que incluyó un recorrido por diez puertos en ocho países de América y Europa.

«Casa Perú»: Una Vitrina de Identidad y Sostenibilidad

La Casa Perú se ha consolidado como una vitrina internacional para mostrar la cultura del país. En cada puerto, el espacio abre sus puertas para que el mundo descubra su oferta, que va desde textiles y artesanías auténticas hasta gastronomía de talla mundial y superalimentos que conquistan mercados globales. Este proyecto refleja la diversidad y sostenibilidad de Perú, donde tradición y futuro se encuentran.

Juan Luis Reus, Consejero Económico Comercial de PROMPERÚ en Panamá, subrayó la importancia de la escala. «Panamá tiene mucha relevancia como aliado económico, logístico y turístico. Esta será una oportunidad única para que más panameños descubran las maravillas de un destino cercano, seguro y lleno de experiencias inolvidables como lo es Perú», afirmó. El B.A.P. Unión, que porta en su vela mayor la Marca Perú, actúa como un embajador itinerante desde su incorporación a la Marina de Guerra en 2016.

Agenda y Horarios de Visita para el Público

La visita del B.A.P. Unión Panamá se extenderá por tres días, durante los cuales PROMPERÚ ha organizado actividades especiales.

Como parte de la agenda, se realizarán capacitaciones dirigidas a agencias de viaje, además de activaciones culturales y degustaciones de la reconocida gastronomía peruana.

El público general y los menores de edad interesados en visitar la Casa Perú y conocer el buque podrán hacerlo el jueves 16 de octubre, en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., en la Terminal de Cruceros de Amador. La actividad es completamente gratuita y no requiere inscripción previa.