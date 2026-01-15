Rigoberta Menchú y Carmen Aristegui participarán en el festival Voces por Nuestra Región

CAF organiza en Panamá el festival Voces por Nuestra Región con líderes culturales

• Organizado por CAF, el evento Voces por Nuestra Región inaugurará la agenda del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 en la capital panameña.

(15/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La ciudad de Panamá se convertirá en el epicentro del pensamiento y la cultura con la celebración del festival Voces por Nuestra Región: Cultura que mueve el mundo. Este evento, organizado por CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe–, se llevará a cabo el próximo 27 de enero en el Panama Convention Center. La jornada contará con la participación estelar de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y la reconocida periodista Carmen Aristegui, junto a un nutrido grupo de intelectuales y artistas.

Inauguración y diálogos de alto nivel

La apertura oficial del festival estará a cargo del presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, en compañía de María Eugenia Herrera, ministra de Cultura de Panamá. Este encuentro marca el inicio de las actividades del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. Entre las intervenciones principales, Rigoberta Menchú dialogará con la curadora brasileña Keyna Elison en el conversatorio titulado “La cultura como infraestructura vital”, donde se analizará el impacto de las expresiones culturales en el desarrollo sostenible regional.

Por otro lado, el panel “Ocuparse de lo público” reunirá a Carmen Aristegui y al escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez. En este espacio, los ponentes debatirán sobre la responsabilidad de los intelectuales y periodistas ante los retos actuales de la sociedad contemporánea.

Representación panameña y experiencias regionales

El festival Voces por Nuestra Región también servirá como plataforma para destacar el talento local. Entre los participantes panameños se encuentran Antonio Murzi, promotor de arte, y el chef Mario Castrellón, líder del Grupo Maito, quien compartirá su visión sobre la proyección internacional de la gastronomía nacional.

La agenda incluye sesiones simultáneas que abordarán el mercado del arte, el patrimonio, el coleccionismo y la inversión cultural. Además, el segmento denominado “Festival de Ideas” presentará proyectos transformadores de diversos países, con la intervención de:

• Franco Núñez (Chile), director del Liceo Villa Cerro Castillo.

• Mario Rivera (Bolivia), de la Flades Orquesta Santa Ana de Velasco.

• Lina Mondragón (Colombia), directora de CORFI.

• Velia Vidal (Colombia), escritora y directora de la Fundación Motete.

Un espacio interactivo y gratuito

La programación del evento abarca desde ferias culturales y foros de innovación hasta mesas de co-creación en sectores como la moda sostenible, la música y las plataformas digitales. El festival busca posicionar a América Latina y el Caribe como una “región solución” frente a los desafíos globales, integrando políticas públicas e infraestructura cultural en el debate económico.

Aunque el acceso al festival es gratuito y abierto al público en general, la organización ha informado que los cupos son limitados, por lo que se requiere un registro previo a través de los canales oficiales de CAF.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: