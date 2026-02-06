CEAPI impulsa la inversión en Iberoamérica tras reuniones con seis presidentes

Presidenta de CEAPI promueve alianzas público-privadas en gira por Centroamérica

• Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, concluyó una gira estratégica con mandatarios de la región para fomentar la cooperación empresarial y el crecimiento económico.

(05/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- Una delegación de empresarios del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), encabezada por su presidenta Núria Vilanova, sostuvo una serie de encuentros de alto nivel con los presidentes de Panamá, Brasil, Bolivia, Guatemala, El Salvador y el presidente electo de Chile. Esta gira empresarial, que marca el inicio del 2026, tiene como objetivo fundamental impulsar la cooperación público-privada, la inversión regional y el fortalecimiento de los lazos entre los países de la región.

En el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe organizado por la CAF en Panamá, Vilanova se reunió con el presidente panameño, José Raúl Mulino. Durante el encuentro, el mandatario presentó proyectos desarrollados en colaboración con el sector privado destinados a transformar el país. La presidenta de CEAPI destacó el inicio de la recuperación económica de Panamá y participó en paneles sobre la expansión regional y la gobernanza ante la nueva geopolítica mundial.

Alianzas estratégicas en la región

La agenda incluyó reuniones con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, para analizar el dinamismo de las inversiones guatemaltecas, y con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En Brasil, Vilanova dialogó con Luiz Inácio Lula da Silva sobre la importancia del país, que representa cerca del 50 % del Producto Interior Bruto (PIB) regional, subrayando el interés de los socios de CEAPI por profundizar los vínculos transatlánticos. Asimismo, se establecieron diálogos con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, para coordinar futuras misiones de inversión.

Compromiso con el desarrollo iberoamericano

Además de los jefes de Estado, la presidenta de la organización mantuvo sesiones de trabajo con las cancilleres de Honduras, Mireya Agüero, y de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, así como con el ministro de República Dominicana, Víctor (Ito) Bisonó. Núria Vilanova subrayó la firme apuesta de los socios de la organización por Iberoamérica, señalando que es el momento de trabajar unidos para consolidar el espacio empresarial iberoamericano como el nexo más potente entre Latinoamérica y la Unión Europea.

