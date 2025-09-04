CEIBA 2025: Cumbre de innovación se enfoca en la biodiversidad de América Latina

Cumbre CEIBA 2025 impulsará la innovación y economías futuras basadas en la biodiversidad

En el marco de la Semana de la Biodiversidad, la cumbre CEIBA 2025 convocará a expertos de 14 países para discutir soluciones innovadoras que integren tecnología, ciencia y conocimientos ancestrales en pro de la conservación de la biodiversidad.

Con el apoyo oficial del Convenio de Diversidad Biológica de la ONU, la Cumbre CEIBA 2025 busca impulsar el financiamiento y la innovación en proyectos basados en la naturaleza para construir economías sostenibles en la región.

(04/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Cali, Colombia.- América Latina y el Caribe se prepara para la Semana de la Biodiversidad, un evento de gran relevancia que busca mantener vigentes las conversaciones sobre la biodiversidad post-COP y proponer soluciones a los desafíos ambientales de la región. El encuentro, que tendrá lugar del 29 de septiembre al 5 de octubre en Cali, Colombia, es una oportunidad para impulsar la innovación y el financiamiento de proyectos basados en la naturaleza.

El evento principal de la Semana de la Biodiversidad es CEIBA, la Cumbre de Innovación e Inversión para la Biodiversidad y Economías Futuras, liderada por organizaciones como NaturaTech LAC, BID Lab, el Grupo BID y C Minds. Esta cumbre convocará a cerca de 100 invitados de alto nivel de más de 14 países, incluyendo líderes indígenas, inversionistas, científicos y emprendedores tecnológicos. El objetivo es que este grupo selecto actúe como una instancia de liderazgo regional para articular y escalar soluciones concretas.

Adicionalmente, se realizará el Encuentro Abierto CEIBA, un espacio diseñado para conectar a cientos de emprendedores de la región que trabajan en soluciones ambientales con fondos de inversión extranjeros. Este encuentro ofrecerá contenido de alto nivel sobre temas como la aplicación de tecnologías en la biodiversidad, el futuro de los bioproductos, la economía azul y el impacto de la inteligencia artificial.

Según Constanza Gómez Mont, directora de NaturaTech LAC y fundadora de C Minds, CEIBA representa una oportunidad única para conectar ciencia, tecnología y modelos empresariales con saberes ancestrales al servicio de la vida. “Estamos explorando cómo reconciliar naturaleza, innovación y resiliencia social para construir futuros más justos y sostenibles para América Latina y el Caribe”, afirmó.

La iniciativa NaturaTech LAC, co-liderada por C Minds, ha consolidado un ecosistema multisectorial que incluye socios como la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Gobierno Francés, la Alcaldía de Cali y el Ministerio de Ambiente de Colombia. Desde su creación, ha movilizado 1.6 millones de dólares para impulsar 14 proyectos demostrativos en ocho países, con un enfoque en la inclusión y el impacto directo en comunidades indígenas y afrodescendientes. Estos proyectos, que abarcan más de 40 millones de hectáreas de ecosistemas, utilizan tecnologías de punta como la inteligencia artificial, blockchain y genética digital para fomentar una economía regenerativa y sostenible.