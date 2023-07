Centroamérica lidera los pagos digitales en Latinoamérica tras la pandemia, estudio

Experto de la empresa resalta que el uso de nuevas tecnologías, especialmente aquellas relacionadas a datos financieros y personales, requiere nuevos hábitos y habilidades digitales.

(26/Jul/2023 – web) Panamá.- La nueva encuesta de Kaspersky “El estado de uso y seguridad de pagos digitales en América Latina”, en conjunto con la consultora de estudios de mercado CORPA , revela que un tercio de latinoamericanos que comenzó a usar los servicios de banca por internet y/o billetera digital durante la pandemia de COVID-19 las sigue utilizando después de la crisis sanitaria. La encuesta detalla el escenario actual de pagos digitales en toda la región, la adopción de plataformas online y las interacciones, métodos y usos de la banca digital.

Según los resultados, el país con la mayor tasa de adopción de estos servicios durante la crisis sanitaria fue Guatemala (50%), seguido de Panamá (46%) y Perú (41%). Les siguen Costa Rica (37%), México (34%), Colombia (30%), Argentina (21%) y por último Brasil y Chile (16%).

Las tres razones de adopción más destacadas son: las transacciones digitales son más seguras y convenientes que las de cara a cara (60%); facilidad con el distanciamiento social (32%); y, no había otra opción durante la cuarentena (45%).

En relación a las ocasiones de uso de la banca y billetera digital, en Chile (65%), Perú (66%), México (64%), Argentina (60%) y Panamá (63%) el uso principal es para las transferencias de dinero en línea a familiares, amigos, colegios, oficinas gubernamentales, entre otras. Para Brasil (68%), Argentina (74%), Guatemala (78%) y Costa Rica (73%) lideró el pago de facturas como tarjetas de crédito, servicios, cuentas para el hogar, gasolina, etc.

Para Fabio Assolini, director del Equipo de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky, además de tomar en cuenta los beneficios que los pagos digitales ofrecen, los nuevos usuarios deben estar atentos a las ciberamenazas a las que pueden estar expuestos.

“Es imprescindible resaltar que la adopción de nuevas tecnologías requiere nuevos hábitos y habilidades digitales, especialmente con relación a la seguridad en línea. Desafortunadamente, las estafas con motivaciones financieras abundan en América Latina y los nuevos usuarios a pagos digitales y la banca en línea deben familiarizarse con las tácticas empleadas por lo ciberestafadores y aprender cómo protegerse. Entre los ejemplos más comunes están las estafas recibidas por mensajes SMS, correo electrónico o WhatsApp con alertas urgentes, avisando sobre la supuesta clonación de una tarjeta de crédito o el compromiso de la cuenta bancaria para solicitar (y robar) la credencial de la banca en línea o la contraseña de la tarjeta. Sin embargo, en los últimos dos años, los troyanos bancarios brasileños – que son los más avanzados – comenzaron a expandirse por la región y la infección puede ocurrir a través de programas falsos, como versiones maliciosas de mods de WhatsApp, que el usuario descarga de fuentes no oficiales”, advierte Assolini.

El experto en ciberseguridad brinda los siguientes consejos para el uso seguro de las billeteras digitales y servicios de pago online:

• Usa contraseñas únicas y complejas: es conveniente crear contraseñas largas y únicas, con combinación de números, signos y letras. No utilizar la misma para diferentes lugares de pago. Y para recordarlas puedes almacenarlas en un gestor de contraseñas.

• No asumas que los enlaces son genuinos: Según el estudio Iceberg Digital, más de un tercio de los latinoamericanos no sabe reconocer un e-mail falso, ni tampoco si un enlace es genuino o no. Ante este dato, la recomendación es que cuando necesites visitar un banco en línea, una tienda o un sitio web pago, debes ingresar manualmente la URL, en lugar de hacer clic en un enlace. No visites sitios web haciendo clic en enlaces en correos electrónicos, mensajes en sitios de redes sociales, en salas de chat o anuncios de sitios web sospechosos.

• Utiliza tu propia computadora y conexión a Internet: No utilices equipos públicos o redes de Wi-Fi gratuitas para acceder a servicios de banca en línea o intercambiar datos sensibles, como realizar transacciones financieras. Si la conexión a redes públicas es necesaria, soluciones como Kaspersky VPN Secure Connection permiten navegar de manera segura ya que crean un «túnel privado» que cifra la información que intercambias desde tu dispositivo.

• Protégete del malware y de los riesgos de seguridad en Internet: Una solución antimalware robusta puede protegerte de virus informáticos e incluyen tecnologías especiales que proporcionan capas adicionales de seguridad para sitios web de banca y compras en línea. Kaspersky Premium identifica los archivos adjuntos maliciosos y bloquea los sitios de phishing.

Sobre el estudio

La investigación de tipo cuantitativo incluyó los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá y Perú. Las respuestas se recopilaron entre septiembre y octubre de 2022, entre un total de 2894 personas, de entre 25 y 65 años, del grupo social económico C1C2 Y C3D, todos usuarios de dispositivos móviles y de banca digital.

