CIIE 2023: Alianzas, nuevas tecnologías y perspectiva social, claves para la educación del futuro

Las universidades deben pasar por un cambio revolucionario ante la nueva normalidad del cambio exponencial: Ignacio de la Vega, en el panel “¿Las universidades necesitan cambiar?”.

(18/Ene/2023 – web) Monterrey, Nuevo León, México.- Durante la segunda jornada del Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE) 2023, organizado por el Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey, se trataron temas imprescindibles para el presente y el futuro de la educación, como el cambio exponencial presente en la nueva normalidad, cómo tienen que cambiar las universidades para adaptarse a dicho cambio, y cómo la colaboración y las nuevas tecnologías han beneficiado a las instituciones de educación superior para apoyar a los estudiantes y a la sociedad en general.

El primer ponente, Gary Bolles, autor de The Next Rules of Work, Presidente para el Futuro del Trabajo en Singularity University y Socio en Charrette LLC, presentó la conferencia magistral “El futuro del aprendizaje en el trabajo en un mañana exponencial”. Donde explicó que ante la nueva “anormalidad” tras la pandemia, necesitamos ver al aprendizaje y el empleo con nuevos ojos, con una nueva mentalidad de crecimiento y adquirir esta nueva mentalidad requiere un aprendizaje incansable, continuo.

Asimismo debemos adquirir nuevas habilidades blandas, entre las que destacan: ser solucionadores de problemas, adaptativos, creativos y empáticos. Estas se complementan con herramientas, que consisten en técnicas y tecnologías (realidad virtual, realidad aumentada). Como transformadoras de la educación, las universidades tienen la misión de buscar las vías para desarrollar esa mentalidad, habilidades y herramientas en los estudiantes para que puedan enfrentarse al cambio exponencial y abrir el panorama a todas las personas, para que crean que pueden hacer mayor impacto y convertirse en catalizadores del cambio.

A continuación, en el panel magistral “El rol de las universidades en la nueva economía, ¿las universidades necesitan cambiar?” participaron Cheryl Regehr, Rectora y Vicepresidenta de la Universidad de Toronto; Vincent J. Del Cansino, Rector y Vicepresidente Sénior de Asuntos Académicos de la Universidad Estatal de San José, y como moderador Ignacio de la Vega, Vicerrector Ejecutivo de Asuntos Académicos, Facultad e Internacionalización del Tec de Monterrey.

Los ponentes coincidieron en que el cambio exponencial es una nueva normalidad y las universidades deben pasar por un cambio revolucionario para enfrentar al mundo cambiante. En opinión de Regehr, “tenemos que volver a nuestras responsabilidades iniciales, que son servir a la sociedad, apoyar a nuestros alumnos y ser un lugar que promueva el debate y permita la libertad de expresión”. Por su parte, Del Cansino opinó que el reto de las universidades es responder al cambio exponencial y encontrar a los alumnos donde estén, instruir en alfabetismo digital a profesores y sociedad en general, ser más inclusivos e invertir constantemente en nuevos proyectos.

Destacaron el papel de las universidades en la perspectiva social, apoyando a las comunidades que impactan con el apoyo a los negocios locales y con servicios como vivienda y vacunación. Finalmente, ambos rectores expusieron su visión de una universidad accesible e integrada en su comunidad.

Posteriormente tuvo lugar la conferencia magistral “Antes y después: Innovando junto con universidades de investigación para el éxito antes y después de graduarse”, de Kim A. Wilcox, Canciller de la Universidad de California, Riverside, quien explicó el concepto de “Einsteins perdidos”, es decir, personas que pudieron ser científicos brillantes pero que no lo lograron por no tener acceso al estudio. Resaltó la necesidad de comprometerse con una cultura de diversidad, planteó como un reto de la educación superior tener estudiantes y profesores de diversos orígenes en las universidades y enumeró las alianzas que su universidad ha forjado a fin de ampliar la matrícula de estudiantes y docentes hispanos.

En el Conversatorio “Compartiendo una visión para la internacionalización en línea”,

Rhonda L. Lenton, Presidenta y Vicecanciller de la Universidad de York, y José Escamilla, Director Asociado del Institute for the Future of Education del Tec de Monterrey, platicaron sobre dos temas principales: las ventajas de la educación en línea y cómo ésta favorece la internacionalización. Lenton comentó que, en el caso de su universidad, la modalidad en línea dio acceso a la educación de más personas en lugares distantes, como los refugiados en Kenia. Ahora el reto es mejorar este tipo de aprendizaje.

Añadió que la internacionalización de forma virtual maximiza el impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que favorece la diversidad, la equidad y la inclusión, anima a colaborar y co-diseñar proyectos. Para ello es necesario incentivar a los profesores con inversión en proyectos de investigación, así como forjar alianzas entre universidades. La internacionalización y la colaboración en línea ayuda a derribar las barreras culturales y crea nuevas formas de entendimiento, concluyeron los ponentes.

El panel magistral: “Transformando los sistemas de educación superior para hacerlos relevantes, flexibles y sustentables”, contó con la presencia de Francesc Pedró, de la UNESCO; Elena Arias, del Banco Interamericano de Desarrollo; Gonzalo Baroni Boces, del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, y como moderador Michael Fung, Director Ejecutivo del Institute for the Future of Education del Tec de Monterrey.

Los conferenciantes estuvieron de acuerdo en que es indispensable la preparación de los docentes, mejorar sus capacidades en aprovechamiento de la tecnología y educación a lo largo de la vida. También es importante enfrentar los desafíos de la educación superior en América Latina y el Caribe, que consisten en hacerla accesible e igualitaria, mejorar los modelos de educación híbrida, así como promover las certificaciones y las microcredenciales.

Además de las ponencias mencionadas, muchas otras actividades paralelas continuaron durante el CIIE 2023, donde se comparten conocimientos y experiencias para forjar la educación del futuro.