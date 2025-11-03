Caribbean Media Exchange e Islas Vírgenes unen fuerzas para la recuperación de Jamaica

Solidaridad caribeña: CMEx y Gobierno de Islas Vírgenes apoyan la recuperación de Jamaica

• Liderada por Teri Helenese y Bevan Springer, esta colaboración binacional moviliza recursos del Caribe y la diáspora para apoyar los esfuerzos de socorro y reconstrucción en la isla afectada.

(03/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Washington, Estados Unidos.- El Caribbean Media Exchange (CMEx) y el Gobierno de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos (USVI) han forjado una alianza estratégica para recaudar fondos en apoyo del pueblo de Jamaica. La nación caribeña continúa enfrentándose al impacto del huracán Melissa, una tormenta clasificada como categoría cinco.

La iniciativa, que subraya la solidaridad regional, está siendo coordinada por Teri Helenese, Directora de Relaciones Estatales-Federales y Representante en Washington del Gobierno de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Unidad y Resiliencia en el Caribe

Bevan Springer, presidente de CMEx, destacó que esta colaboración ejemplifica la unidad y resiliencia que caracterizan al Caribe. «En tiempos de crisis, nuestra región debe unirse como un solo Caribe. CMEx se enorgullece de trabajar junto al Gobierno de las Islas Vírgenes, su gente y socios de la diáspora caribeña para ayudar a Jamaica a reconstruir vidas, restaurar la esperanza y fortalecer las comunidades», afirmó Springer.

El presidente de CMEx recordó que la organización mantiene un compromiso histórico con la solidaridad regional, mencionando su colaboración previa en los esfuerzos de socorro para San Vicente y las Granadinas durante la erupción volcánica de 2021. Además, a través de su empresa de comunicaciones, Marketplace Excellence Corporation, Springer y su equipo cooperaron con el gobierno de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos tras los huracanes Irma y María en 2017.

Respuesta Alentadora y Enfoque en la Reconstrucción

Por su parte, la representante Teri Helenese indicó que la respuesta inicial ha sido positiva, reflejando el profundo sentido de solidaridad de las Islas Vírgenes con Jamaica. «Esta alianza refleja nuestra identidad como caribeños: compasivos, colaborativos y comprometidos con el bienestar mutuo», declaró Helenese.

La representante también transmitió el mensaje de experiencia y empatía de USVI: «En las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, conocemos muy bien el poder y las consecuencias de tormentas como esta… Somos una sola familia caribeña, unida por la historia, la cultura y un espíritu indomable. Juntos, superaremos esto».

CMEx está ampliando sus esfuerzos aprovechando sus relaciones con aliados privados y organizaciones sin fines de lucro con fuertes lazos en el Caribe.

Heidi Clarke, Directora Ejecutiva de la Fundación Sandals, expresó su agradecimiento y detalló la naturaleza del apoyo. «Desde Food For The Poor y American Friends of Jamaica hasta World Central Kitchen, se trata de un esfuerzo táctico coordinado y en rápida evolución con socios increíbles para brindar ayuda donde más se necesita», explicó Clarke.

La Fundación Sandals se está concentrando en la respuesta humanitaria y médica inmediata. Clarke agregó que, una vez cubiertas las necesidades urgentes, el enfoque se desplazará a la fase de reconstrucción, específicamente en «fortalecer la infraestructura de nuestros sectores de salud y educación, así como los servicios que prestan».

Finalmente, la Asociación de Hoteles y Turismo de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, presidida por Lisa Hamilton, se ha sumado a este esfuerzo vital en apoyo del pueblo de Jamaica.