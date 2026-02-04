ALADI finaliza revisión legal para facilitar el comercio de productos cosméticos

Acuerdo regional busca eliminar obstáculos técnicos en el comercio de productos cosméticos

• La Asociación Latinoamericana de Integración finalizó la revisión técnica de un acuerdo que busca armonizar requisitos y reducir costos transaccionales en el sector de la cosmética.

(04/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Montevideo, Uruguay.- En el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), se ha dado por concluida la revisión legal del Acuerdo para la Eliminación de Obstáculos Técnicos al comercio de productos cosméticos. Este avance marca el cierre de las negociaciones sobre las disposiciones sustantivas y administrativas que buscan agilizar el intercambio comercial dentro de este sector estratégico para la región.

Armonización de requisitos y acceso a mercados

El texto final es el producto de un proceso de negociación que contó con la participación de la mayoría de los países miembros de la ALADI. El documento refleja un consenso regional orientado a facilitar el intercambio de bienes sin comprometer la seguridad y salud de los consumidores. A través de este acuerdo, se pretende alcanzar la armonización de requisitos técnicos y la simplificación de trámites administrativos, lo que derivará en una reducción de los costos transaccionales y en mejores condiciones de acceso para los productos en los mercados de la zona.

La finalización de este proceso técnico reafirma el compromiso del organismo con la competitividad y la convergencia regulatoria. El sector de la cosmética representa un mercado con un valor superior a los 55.000 millones de dólares, por lo que la eliminación de barreras técnicas se perfila como un motor para fortalecer los encadenamientos productivos y aumentar el volumen de comercio intrarregional.

Siguientes pasos del acuerdo

Tras la culminación de la fase de negociación y revisión legal, los países miembros que integrarán el acuerdo procederán con los protocolos de firma formal. Posteriormente, cada nación deberá iniciar las etapas de internalización normativa para que las disposiciones del acuerdo entren en vigor en sus respectivas jurisdicciones.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: