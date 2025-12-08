IDEA Internacional y la Universidad de Brasilia organizan Conferencia Internacional sobre los Futuros de la Democracia

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) y la Universidad de Brasilia organizan un evento de dos días para reflexionar sobre los desafíos políticos y tecnológicos que enfrenta la democracia, con un enfoque particular en América Latina.

Desafíos contemporáneos de la región centran la Conferencia Futuros de la Democracia en Brasilia

• La Conferencia Internacional Futuros de la Democracia reunirá a la academia, líderes y la sociedad civil para debatir estrategias que permitan fortalecer los sistemas democráticos y construir instituciones más resilientes y equitativas.

(08/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Brasilia, Brasil.- El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), en colaboración con el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Brasilia (UnB), ha convocado a la Conferencia Internacional Futuros de la Democracia, un espacio de diálogo y análisis destinado a reflexionar sobre los retos contemporáneos y las proyecciones futuras de la democracia, con un énfasis especial en el contexto de América Latina.

Análisis y Fortalecimiento de la Democracia Regional

Este encuentro se desarrolla en un panorama global caracterizado por la creciente polarización política, la persistencia de desigualdades sociales y las rápidas transformaciones impulsadas por la tecnología. La conferencia busca generar un debate informado y plural sobre las metodologías necesarias para reforzar los sistemas democráticos, asegurar una mayor inclusión social y edificar estructuras institucionales capaces de resistir escenarios de profunda incertidumbre.

Durante los días 8 y 9 de diciembre de 2025, el foro congregará a un diverso grupo de participantes, incluyendo académicos, figuras políticas prominentes, representantes de organizaciones internacionales, funcionarios gubernamentales y actores de la sociedad civil. El objetivo central es intercambiar ideas y experiencias que contribuyan activamente a la conceptualización y diseño de futuros democráticos más estables y justos.

Sesión Inaugural y Participantes Clave

La inauguración formal de la conferencia contará con la participación de la Dra. Marcela Ríos Tobar, directora regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, quien posteriormente integrará la mesa inaugural.

La Dra. Ríos Tobar estará acompañada en el acto de bienvenida por destacadas personalidades brasileñas: Carmen Lucia, presidenta de la Corte Electoral Brasileña; Rozana Naves, presidenta de la Universidad de Brasilia; y Marisa von Bülow, directora del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Brasilia.

Ejes Temáticos Centrales de la Conferencia

El programa de la Conferencia Internacional incluye un taller participativo y una sesión de debate final, estructurando sus discusiones en torno a cuatro dimensiones cruciales para la salud democrática:

Poder, Tecnología y Capacidad Estatal (H3)

1. Poder y desigualdades: Se analizará cómo las asimetrías de carácter económico, social y político impactan directamente en la calidad democrática.

2. Participación y representación: Se debatirá sobre los mecanismos que pueden revitalizar la confianza ciudadana en las instituciones.

3. Tecnologías y utopías democráticas: Se explorarán las oportunidades y los riesgos inherentes que la acelerada digitalización presenta para la evolución de la democracia.

4. Políticas públicas y capacidades estatales: Se examinará la capacidad de los Estados para responder de manera efectiva y oportuna a las demandas sociales en contextos de alta complejidad.

IDEA Internacional es una organización intergubernamental de 35 estados miembros dedicada a apoyar y promover la democracia a nivel mundial. Sus esfuerzos se centran en fortalecer procesos electorales, la elaboración constitucional, la evaluación de la democracia y la participación y representación políticas. La organización integra la perspectiva de género e inclusión, la sensibilidad a conflictos y el desarrollo sostenible en toda su labor, consolidándose como una de las fuentes de datos y análisis más confiables sobre la salud democrática mundial.

