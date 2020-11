Conozca la agenda de la novena edición del Festival ElDorado, del 9 al 11 de noviembre

• Este año, la agenda cuenta con 11 seminarios dictados por expertos de la industria creativa a nivel nacional e internacional.

• Además, el 11 de noviembre a las 6:00 p.m. se entregarán los Premios ElDorado de esta edición.

(9/Nov/2020 – web) Colombia.- El Festival ElDorado, uno de los puntos de encuentro más importantes de la industria creativa en Colombia, anunció la agenda de su programación del 9 al 11 de noviembre en el marco del Gran Foro de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología (GFACCT).

La agenda del Festival, que será celebrado por primera vez de manera online, tendrá como principal enfoque la creatividad aplicada para ayudar a los clientes y a las marcas a reflexionar sobre la “nueva normalidad”, así como para encontrar la mejor forma de comunicar los cambios y acciones de cara a la adaptación y reactivación de la sociedad luego de la COVID-19.

“Este año el Festival ElDorado ha tenido que acomodarse a la nueva normalidad para hacer el evento 100% de manera virtual, sin embargo, esto no nos impidió seguir contando con una agenda diferencial y de valor para todos los asistentes”, señaló Eliana Rivadeneira, directora del Festival ElDorado.

Los interesados también podrán escuchar los seminarios y la premiación de forma gratuita a través de la cuenta de Facebook y el canal de YouTube del festival.

Conozca a continuación más de los seminarios habilitados con gurús de la industria creativa:

Lunes 9 de noviembre

• Seminario: “Creativismo”

Speaker: Eva Santos, Consultora Creativa Independiente. Ex Global Chieff Creative Officer, Proximity, España.

Hora: 14:05 – 14:50

Reflexión sobre por qué si el pensamiento creativo es el más fiable resolutor de

problemas desde el origen de la humanidad y no se ha potenciado y respetado como

disciplina.

• Seminario: «La Cagamos»

Speaker: Ricardo Casal, Executive Creative Director, Gut, Miami Hora: 14:50 – 15:20

Se aprende más de los errores que de los aciertos, pero estos últimos a veces están llenos de errores que no identificamos y de los que no aprendemos porque solamente vemos los aciertos. De esto se trata “La Cagamos”, una invitación a todos en la industria a cagarla más.

• Seminario: “¿Hace falta irse para triunfar?”

Speaker: Jiménez, Art Director, David, Madrid / Ricardo Uribe, Associate Creative

Director, Goodby Silverstein & Partners, Sfo / Manuel Bordé, Regional Chief

Creative Officer, North America. NY / Mario Lagos, Vicepresidente Creativo

Sancho BBDO

Hora: 15:20 – 15:55

Conversación sobre cómo la creatividad colombiana ha experimentado logros en el panorama mundial en las últimas décadas como pocos países lo han podido hacer, y lógicamente la reputación de sus profesionales ha empezado a ser reconocida en todo el mundo. Muestra de ello es la diáspora que se ha generado y que ha colocado a varios de los nuestros jóvenes talentos en agencias de primer nivel en Estados Unidos y Europa.

• Seminario: “Huevos Revuletos”

Speaker: Iván Mejía. Socio y Director de Producto Dirty Kitchen, Bogotá; y Juan Camilo Rodríguez. Socio y CEO Dirty Kitchen, Bogotá

Hora: 15:55 – 16:25

Estrategia, Creatividad, Data y Ética en el desarrollo de contenidos para conectar a las personas con un impacto positivo en la sociedad. Todo eso mezclado con entretenimiento.

• Seminario: “¿Se vale ser chingón en estos momentos?”

Speaker: Carolina Arenas, Head of Latin America, Sales at Audio Network US Jessica Apellaniz, CCO de Ogilvy LATAM

Hora: 16:25 – 16:55

Una charla íntima con Jessica Apellaniz, CCO de Ogilvy LATAM

Martes 10 de noviembre

• Seminario: “Cosas que aprendimos entre cuatro paredes”

Speaker: Javier Campopiano, CCO Grey Europa y Guillermo Gimenez de

Brotons, Director de comunicaciones integradas de marketing de Coca-Cola

México

Hora: 17:05 – 17:50

Una charla sincera y amena entre Javier Campopiano y Guillermo Giménez y Brotons, abordando lo que actualmente nos atraviesa y lo que posiblemente vendrá. Donde transitamos -con una mirada por momentos filosófica- la situación actual de la industria publicitaria y lo que será el emergente en el destape post-encierro.

• Seminario: “El Club de las 3 de la mañana”

Speaker: Andrés Carvajal, vicepresidente de planeación y estrategia, Sancho/BBDO, Bogotá

Hora: 17:50 – 18:15

Charla sobre sentir miedo y dormir un poco intranquilos con las ideas que ponemos al

aire. La industria ha caído lentamente en la peligrosa búsqueda de crear ideas que le

importen a los “marketers” o peor aún que le gusten a la agencia; cuando lo único que

debería importar son las personas. Esta será una pequeña reflexión alrededor de la

valentía y el dolor de estómago que a gritos necesitamos sentir en esta industria.

• Seminario: “Que los aplausos no se queden en el PPT”

Speaker: Eduardo Marques CCO Publicis Madrid; y Gastón Guetmonovitch CCO Leo Burnett Madrid.

Hora: 18:15 – 19:05

En el negocio de la publicidad hoy día, las agencias gastan gran parte de su tiempo evaluando, analizando y creando ideas que después se plasman en Power Point. Pero muchas veces, la aprobación de ese Power Point se convierte en otras muchas versiones. En el camino gastamos tanto tiempo que ponemos en riesgo los aplausos de las personas que buscamos conectar.

Miércoles 11 de noviembre

• Seminario: «Ver el vaso medio lleno»

Speaker: Laura Visco, Deputy Executive Creative Director, 72andSunny, Ámsterdam

Hora: 16:05 – 16:35

Conversación sobre la creatividad como vehículo para mantener el optimismo en medio del “quilombo” que es el mundo en este momento.

• Seminario: “Olas de la Publicidad”

Speaker: Marcello Serpa, Exsocio y Chief Creative Officer, Almap BBDO Hora: 16:35 – 16:35

Una conversación entre Marcello Serpa, Borja de la Plaza y André Pedroso donde surfean por la vida del gurú publicitario desde sus inicios en Rio de Janeiro, su amor por el arte, su tránsito por Alemania, la importancia de la simpleza, la honestidad, la libertad y la responsabilidad en las comunicaciones y en la vida.

• Seminario: “Una charla con Lucho Correa sobre Covid, creatividad y vinos”

Speaker: Sir John Hegarty, Fundador Bartle Bogle Hegarty, UK.

Hora: 17:35 – 17:55

Sir John Hegarty, la leyenda viva de la creatividad mundial nos cuenta cómo ha visto el papel de las marcas durante la pandemia, la importancia de la verdad en la comunicación y cómo es eso de “tener a Dios como socio”.

Conversación sobre su experiencia en campañas de Responsabilidad Social y Consumo Responsable con una de las marcas colombianas más valiosas del mundo.

• Ceremonia de Premios ElDorado

Speaker: Sir John Hegarty, Fundador Bartle Bogle Hegarty, UK. Hora: 18:05 – 20:00

El más importante reconocimiento creativo en la industria de la publicidad y las comunicaciones en Colombia premiará las grandes ideas y los mejores trabajos creativos que día a día contribuyen al desarrollo de la publicidad y las comunicaciones en Colombia.

Vale la pena destacar que este año el Festival ElDorado contará con la tercera edición del Programa de Mujeres SIBI de Cannes Lions, el cual es apoyado por ONU Mujeres, y contará con mentorías y master classes dictadas para 15 mujeres creativas en todo América Latina y que estará dirigido por Senta Slingerland, creadora del programa.

