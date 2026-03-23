Consorcio MIRE+ alerta sobre crisis humanitaria por confinamiento forzado en Colombia

El confinamiento forzado en Colombia afecta a más de 170.000 civiles desde 2025

• El conflicto armado ha recluido a miles de personas en sus hogares, limitando el acceso a servicios básicos y aumentando los riesgos de reclutamiento forzado.

(23/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Bogotá, Colombia.- Desde enero de 2025 hasta la actualidad, el conflicto armado interno ha derivado en una crisis humanitaria donde más de 170.000 civiles se encuentran bajo confinamiento forzado en Colombia. Según datos de Naciones Unidas (OCHA), entre enero de 2025 y febrero de 2026, un total de 172.395 personas fueron obligadas a permanecer en sus territorios bajo restricciones impuestas por grupos armados no estatales como mecanismo de control poblacional.

Concentración de la crisis en el occidente

La situación más crítica se localiza en el occidente del país, específicamente en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, donde se reportan 91.627 personas afectadas. En estas regiones, la libre circulación ha dejado de ser un derecho para convertirse en un permiso otorgado por actores armados. Esta dinámica afecta desproporcionadamente a comunidades indígenas y afrocolombianas, elevando los riesgos de reclutamiento forzado en menores y violencia basada en género.

Boris Aristín, gerente del Consorcio de Respuesta a Emergencias MIRE+, señaló que Colombia registra la tercera cifra más alta de desplazados internos a nivel global. Aristín enfatizó la urgencia de mantener la atención internacional, dado que la supervivencia de estas poblaciones depende de una asistencia humanitaria que enfrenta una reducción presupuestal significativa, pasando de 205,9 millones de dólares en 2024 a 95,1 millones en 2025.

Impacto en la vida cotidiana y servicios básicos

El confinamiento impide actividades esenciales para la subsistencia, como la agricultura y el tránsito por los ríos, que funcionan como principales rutas de transporte. Las comunidades bajo estas restricciones carecen de suministros constantes de agua, acceso a medicamentos y energía eléctrica. En este contexto, el Consorcio MIRE+ —integrado por el Consejo Noruego para Refugiados, Acción contra el Hambre y Médicos del Mundo Francia— ha asistido a cerca de 20.000 personas desde inicios de 2025.

El rol del Consorcio MIRE+

Establecido en 2020, este mecanismo de respuesta rápida proporciona transferencias monetarias, apoyo psicosocial, servicios de salud, agua y saneamiento en las fases críticas de las emergencias. La organización advierte que, ante la ausencia del Estado en zonas rurales, la ayuda humanitaria internacional es el único soporte para evitar una mayor pérdida de vidas en territorios donde el derecho a la movilidad ha sido suprimido por la violencia.