Consorcio de la Amazonía y China refuerzan la cooperación para el desarrollo sostenible en la COP30

COP30: Brasil y China fortalecen asociación estratégica en transición ecológica y biodiversidad



Bajo el lema «Comunidad Sino-Brasileña de Futuro Compartido para un Planeta Sostenible», el encuentro promovió el debate sobre soluciones conjuntas para la transición energética y la protección de los bosques.

(18/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Belém, Brasil.- El Consorcio de la Amazonía (CAL) y diversas instituciones chinas fortalecieron los lazos de cooperación científica, económica y ambiental durante la COP30. El evento, denominado “Brazil and China Towards Sustainability in a Shared Future”, se celebró en el pabellón del Consorcio en la Zona Azul de la conferencia, reuniendo a autoridades, científicos y representantes de gobiernos para debatir soluciones conjuntas. Esta iniciativa consolida la cooperación Amazonía China en áreas clave como energía, agricultura, biodiversidad y transición ecológica.

Alianza Estratégica en el Marco de la COP30

El encuentro fue organizado por el Consorcio de la Amazonía en alianza con el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM), el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China y la Universidad Renmin (RUC). La jornada sirvió para conmemorar los 50 años de relaciones diplomáticas entre Brasil y China y la reciente declaración conjunta que estableció la “Comunidad Sino-Brasileña de Futuro Compartido para un Planeta Sostenible”.

El diálogo bilateral se estructuró en cuatro paneles temáticos fundamentales:

• Experiencias sino-brasileñas en bosques e infraestructura.

• El aire que respiramos: conexiones para la calidad del aire y las ciudades verdes.

• Transición energética y cooperación China–Brasil.

• La caja de herramientas para el futuro de la agricultura: inteligencia artificial y prácticas regenerativas.

Marcello Brito, secretario ejecutivo del Consorcio de la Amazonía y enviado especial de la COP30 para los estados subnacionales, destacó que el encuentro «inaugura una nueva fase» de la cooperación Amazonía China. Afirmó que esta asociación se basa en «agendas concretas» que, al combinar ciencia, inversión y conservación de los bosques, abren el camino a una «verdadera prosperidad compartida».

Diálogo Estratégico y Compromiso Común

André Guimarães, presidente de IPAM y enviado especial de la COP30 para la sociedad civil, subrayó la importancia estratégica de este diálogo bilateral para la seguridad alimentaria y económica global. Guimarães señaló que, al ser «dos gigantes del Sur Global, profundamente conectados por una relación comercial», acercar a Brasil y China para discutir los riesgos climáticos y proteger el bosque es simultáneamente una «buena política ambiental y una excelente inversión económica».

Los debates enfatizaron la urgencia de ampliar las inversiones conjuntas en conservación, bioeconomía, ciencia y tecnología. El objetivo primordial es lograr la reducción de la deforestación y la valorización de los activos ambientales y culturales de la Amazonía.

Como resultado directo del encuentro, los representantes de ambos países se comprometieron a elaborar un documento técnico bilateral. Este contendrá recomendaciones y experiencias exitosas extraídas de los debates, con la finalidad de consolidar la asociación entre el Consorcio de la Amazonía Legal y las instituciones chinas en torno a una agenda común de sostenibilidad, innovación y prosperidad compartida.

Más información: https://www. consorcioamazonialegal.gov.br