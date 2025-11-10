COP30: La programación completa de la Zona Verde del Amazon Hub destaca la bioeconomía y sostenibilidad

De la economía circular a REDD+: El Amazon Hub revela su agenda de debates sobre el futuro de la Amazonía en la COP30 .

• Temas como la justicia climática, el rol de los pueblos indígenas, la transición energética, la seguridad alimentaria y el mercado de carbono forestal serán el foco de los debates en Belém.

(10/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Belém, Brasil.- El Amazon Hub, pabellón central del Consorcio de la Amazonía Legal (CAL) en la Zona Verde de la COP30 en Belém, ha revelado su programación exhaustiva, la cual se desarrollará entre el 10 y el 21 de noviembre. La agenda destaca un profundo enfoque en soluciones sostenibles, financiamiento climático, y el rol de los estados de la Amazonía brasileña ante la crisis ambiental.

La programación del Amazon Hub está estructurada en torno a ejes temáticos que abordan los desafíos y oportunidades de la región. Los paneles son propuestos por los gobiernos estatales, consorcios, organizaciones civiles y empresas, lo que garantiza una perspectiva integrada y multisectorial.

Ejes temáticos destacados en la agenda

La programación se concentra en la presentación de modelos subnacionales y la discusión de políticas públicas. Entre los temas más relevantes se encuentran:

• Economía Circular y Soluciones Sostenibles: Iniciativas como el proyecto ECLAR Amazonas, que busca comunidades y ríos limpios, abren la discusión sobre la gestión de residuos y recursos hídricos.

• Financiamiento Climático y REDD+: Se analizarán mecanismos innovadores y la distribución de beneficios en los programas jurisdiccionales de REDD+, con experiencias presentadas por estados como Acre.

• Transición Energética y Desarrollo Productivo: Roraima presentará soluciones integradas para la conservación y el desarrollo productivo. Se discutirán los caminos para la transición energética en Amazonas y la descarbonización de la agricultura.

• Justicia Climática y Pueblos Tradicionales: Se abordará el Programa Agentes Ambientales Comunitarios de Maranhão y el protagonismo indígena en iniciativas de Gestión Territorial y Ambiental de Tierras Indígenas (GATI) en Pará y Rondônia.

• Seguridad Alimentaria y Bioeconomía: Una sección dedicada explorará la Agricultura Familiar, las agroflorestas, la producción de alimentos de bajo carbono, el cacao amazónico y las Cadenas Productivas para la Bioeconomía Amazónica.

Fechas clave y participación del Consorcio CAL

El Consorcio de la Amazonía Legal participa directamente en varios lanzamientos, incluyendo el juego educativo Curupira y la Amazonía del futuro. Otros participantes relevantes incluyen la Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas (Alianza por la Amazonía Urbana) y el Fondo ONU-Brasil (MPTF), que discutirá cómo financiar futuros sostenibles.

La última semana del evento pondrá especial énfasis en temas como la Seguridad Alimentaria y Nutricional (miércoles 19 y jueves 20 de noviembre) y la Integración Ganadero-Forestal, culminando con paneles sobre el Mercado de Carbono Forestal y la Recuperación Ambiental.

