Los Country Brand Foundation Awards 2026 reconocen la excelencia en la gestión de marcas territorio

El certamen internacional incorporó una nueva categoría para distinguir a líderes empresariales globales y premió las estrategias de reputación de diversas regiones y ciudades del mundo.
La Fundación Marca País entregó los Country Brand Foundation Awards 2026 durante un foro iberoamericano
• La Marca Perú obtuvo el máximo galardón como Marca País del Año en una edición que reunió a más de 3,500 asistentes procedentes de 21 naciones.
(03/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- La Fundación Marca País (Country Brand Foundation) comunicó los Country Brand Foundation Awards 2026 durante la celebración del Branding Spain Latam Forum 2026, uno de los principales encuentros académicos y profesionales sobre marca país y reputación territorial de Iberoamérica. La edición de este año reunió a más de 3,500 asistentes procedentes de 21 países y fue retransmitida simultáneamente en 14 países gracias a la colaboración de 40 instituciones, de las cuales 28 corresponden a universidades.
Galardones a las principales marcas territorio
El principal reconocimiento de esta edición, el ‘Premio Marca País del Año 2026’, fue concedido a la Marca Perú por la destacada trayectoria desarrollada durante sus quince años de existencia. La Fundación destacó la capacidad de la Marca Perú para consolidar una identidad sólida, coherente y reconocida internacionalmente, así como su resiliencia y capacidad de adaptación frente a los desafíos afrontados durante este período.
Asimismo, Italia recibió el ‘Premio Marca País con Mención Patrimonio Cultural 2026’ por la activación estratégica de su patrimonio histórico y cultural como motor de desarrollo económico, turístico y reputacional. Por su parte, Liechtenstein fue distinguido como ‘País Boutique 2026’ por haber construido una marca país altamente diferenciada basada en la excelencia, la innovación, la calidad institucional y la sostenibilidad.
En la categoría de marca región, California recibió el premio ‘Region Brand Award 2026’ por haber desarrollado una de las marcas regionales más fuertes, influyentes y admiradas del mundo. En particular, se destacó su capacidad de liderazgo en todas las dimensiones de fortaleza de la marca región, abarcando ámbitos tan diversos como la innovación tecnológica y la economía creativa en exportación, la atracción de inversión de forma directa, el turismo y la captación de talento internacional. De igual forma, el ‘City Brand Award 2026’ fue otorgado a la ciudad italiana de L’Aquila en reconocimiento a su resiliencia, su proceso de reconstrucción y su compromiso con la preservación del patrimonio cultural.
Incorporación de embajadores corporativos
La edición 2026 incorporó además una nueva categoría denominada ‘Corporate Ambassadors Awards’, destinados a reconocer a aquellas personalidades cuya trayectoria profesional y marca personal contribuyen al fortalecimiento de la imagen internacional de sus países. En esta primera edición fueron reconocidos Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin y Steve Jobs, este último galardonado a título póstumo.
Según destacó la Fundación Marca País, los galardonados representan diferentes modelos de excelencia en la construcción de reputación territorial y en la proyección internacional de valores asociados a la marca territorial, tales como la innovación, la cultura, el patrimonio, la competitividad o el liderazgo. Los premios tienen como objetivo reconocer a países, regiones, ciudades y líderes cuya contribución fortalece la identidad, reputación y competitividad internacional de los territorios.
La ceremonia tuvo lugar en el marco del Branding Spain Latam Forum 2026, celebrado bajo el lema “Unlocking Country Brand Value, Unlocking LATAM. From Identity to Global Influence”. El evento fue organizado de forma conjunta por la Fundación Marca País Country Brand Foundation, el Instituto MESIAS – Inteligencia de Marca España y iTRUST Consumer Brands, teniendo como entidad anfitriona a la Pacífico Business School.
[Accede aquí al video del evento]
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