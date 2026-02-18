La Organización de Turismo del Caribe vincula el éxito del sector con la preservación agrícola

CTO destaca la agricultura como base de la identidad y resiliencia turística en el Caribe

• La Organización de Turismo del Caribe (CTO) resalta que la autenticidad sensorial y el movimiento «de la granja a la mesa» son pilares fundamentales para atraer al viajero moderno.

(18/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Santa Cruz, Islas Vírgenes de los EE. UU.- Dona Regis-Prosper, Secretaria General y Directora Ejecutiva de la Organización de Turismo del Caribe (CTO), declaró que el futuro de la estabilidad económica de la región se encuentra en la preservación del suelo y las raíces agrarias. Durante la inauguración del 54º AgriFest anual en St. Croix, la funcionaria subrayó que el éxito del turismo moderno es inseparable de la producción agrícola local.

El turismo nace en el jardín

Regis-Prosper desafió la noción de que el desarrollo turístico deba eclipsar la agricultura, señalando en tercera persona que antes de la infraestructura hotelera y portuaria, la tierra y los cultivos fueron el origen de la actividad. Bajo su visión, la Organización de Turismo del Caribe (CTO) promueve que la agricultura no sea vista como una industria secundaria, sino como la base de la identidad global del Caribe, citando legados como el café de Jamaica, el cacao de Trinidad y Tobago y el banano de Santa Lucía.

La funcionaria destacó que los viajeros actuales priorizan la autenticidad y las historias locales sobre el lujo convencional. En este sentido, afirmó que los visitantes recuerdan sabores y aromas que solo los agricultores locales pueden proporcionar, situándolos en el centro de la cadena de valor del sector.

Impacto económico y ocupación total

Por su parte, Jennifer Matarangas-King, Comisionada de Turismo de las Islas Vírgenes de EE. UU., respaldó esta visión con indicadores económicos actuales. Informó que el AgriFest se ha consolidado como uno de los periodos de mayor actividad turística, con una ocupación hotelera total y el arribo de tres cruceros con más de 8,000 visitantes durante el fin de semana. Matarangas-King enfatizó que la cultura «de la granja a la mesa» es una forma de vida generacional en el territorio.

Resiliencia y visión a futuro

El gobernador Albert Bryan Jr. participó en el encuentro haciendo un llamado a la reflexión sobre el consumo y la seguridad alimentaria. Mencionó que su administración adquiere tierras para la conservación y el uso agrícola, incentivando a las nuevas generaciones a ver el suelo como un activo fundamental para la riqueza generacional.

Finalmente, la representante de la Organización de Turismo del Caribe (CTO) hizo referencia al «Plan Reimaginar» de la organización, el cual prioriza el turismo sostenible y regenerativo. Regis-Prosper concluyó que la combinación de agricultura, tecnología y previsión estratégica es la clave para la resiliencia caribeña, sentenciando que el turismo debe funcionar como protector del entorno agrícola y nunca como su sustituto.

Foto: De izquierda a derecha en la Casa de Gobierno, Santa Cruz: Marvelle Sealy, Asistente Ejecutiva y Gerente de Oficina, Organización de Turismo del Caribe (CTO); Dona Regis-Prosper, Secretaria General y Directora Ejecutiva de la CTO; RoseAnne Farrington, Comisionada Adjunta de Turismo de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Vicepresidenta del Comité de Cruceros de la CTO; Albert Bryan Jr., Gobernador de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos; y Narendra Ramgulam, Subdirector de Turismo Sostenible, CTO.