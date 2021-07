Culmina con rotundo éxito el I Congreso Iberoamericano y del Caribe

Tema “Tecnología Digital en el Sistema Judicial y el Estado de Derecho”

(29/Jul/2021 – web) Latam.- El Congreso ha evidenciado los ingentes esfuerzos y exitosas estrategias de las Cortes Supremas de Justicia en su proceso de rápida adaptación a la nueva era digital El Congreso Iberoamericano y del Caribe, que se acaba de celebrar, es un foro de diálogo neutral abierto entre las más altas personalidades del Poder Judicial de regiones diversas con importantes vínculos en común, que genera un excepcional debate y contribuye a una constructiva cooperación internacional, permitiendo profundizar en los nuevos retos de esta nueva era digital.

Este Congreso es parte de la serie de Congresos DIGITECH & JUSTICE, de periodicidad anual, que el Consorcio organiza en las regiones de África, Asia Central, Asia Pacifico, Estados Unidos, Europa y Norte de África, Oriente Medio y Egipto, así como el Summit presencial que engloba todos los excepcionales aportes de los antedichos Congresos, a celebrar en Ginebra, Suiza, en fechas 27 y 28 de Octubre de 2022.

El Congreso Iberoamericano y del Caribe culmina con el Acto de Entrega de los cinco Awards DIGITECH & JUSTICE, que se otorgan en reconocimiento a la excelencia superior en el desarrollo de la función judicial en diferentes ámbitos.

En esta edición, el Consorcio ha tenido el gran honor de presentar los Awards DIGITECH & JUSTICE a las siguientes personalidades e Instituciones:

–Exmo. Presidente Dr. Cesar Manuel Diesel Junghanns, Corte Suprema Justicia, Rep. Paraguay.

–Excmo. Presidente Sr. Olvis Ergüez Oliva, Tribunal Supremo Justicia, Estado Plurinacional de Bolivia.

–Excmo. Presidente Dr. Luis Antonio Hernandez Barbosa, Corte Suprema Justicia, Rep. Colombia.

–Excmo. Ministro Dr. Sergio Manuel Muñoz Gajardo, Corte Suprema Justicia, Rep. Chile.

–Excmo. Sr. Ing. Marcelo Pesce, Suprema Corte de Justicia, Rep. Oriental del Uruguay.

–Excmo. Vicepresidente Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Corte Suprema Justicia, República de Colombia.

Entre los objetivos de los Congresos DIGITECH & JUSTICE están poner a disposición de las Cortes Supremas de Justicia dicha plataforma para:

● Incentivar el diálogo, favorecer la colaboración, cooperación y conectividad cross-regional para una tutela judicial efectiva e inclusiva.

● Contribuir a optimizar las estrategias de las Cortes Supremas en la complejidad que supone el exponencial cambio transformacional que acometen.

● Contribuir eficazmente a identificar las oportunidades de digitalización que aporten valor al ecosistema judicial, minimizando los riesgos (Inteligencia artificial, Blockchain, Big Data, IoT, lenguaje natural et al.)

● Ofrecer, en colaboración con las Instituciones Académicas más prestigiosas del mundo, a las altas instancias de los sistemas judiciales planes continuados de formación a medida para una alta capacitación práctica, creando el tejido de conocimiento necesario para enfrentar esta nueva era.

● Coordinar programas de formación, Workshops, conferencias, master-classes, entre otros, para las diferentes estructuras judiciales.

● Fraguar acuerdos internacionales de partenariado y PPPs1 innovativos de co-financiación institucional-privados

La Presidenta del Consorcio, María Carmen Pou comenta sobre el mismo que “es una plataforma única, innovadora e independiente, que trabaja con metodología de análisis propia, junto con métodos como SWOT/DAFO2, PESTLE3, CSF4, KPIs5, 5F6, World Econ. Forum Strategic Intelligence, lato sensus, y con una red de instituciones académicas de reconocido prestigio global, lo que, junto al inestimable valor que aportan las disertaciones de Sus Excelencias en el Congreso, permiten obtener una precisa visión holística para proveer una optimización de soluciones integrales individualizadas para cada Poder Judicial en su modernización, digitalización y adopción de tecnología transgresora”.

La directora de Estrategia y desarrollo de Hermes Élite Capital y parte del Congreso, Sra. Esmeralda Villazala indica que el Congreso pone en valor al Sistema Judicial que, en esta nueva era digital tiene un papel crítico proporcionando seguridad, estabilidad y transparencia a la sociedad, teniendo en consideración los valores de sostenibilidad, inclusión y servicio a la comunidad.

Todos los objetivos del Consorcio y por ende, de los Congresos, se imbuyen en los criterios ASG7, los ODS8, en particular los 16 y 17 y en el programa “U.N. COVID-19 Response” y además apoyan el “Geneva Global Hub for Education in Emergencies”, diseminando su excepcional labor

Vía HEC

Referencias:

1 PPPs Acuerdos de partenariado Público-Privados

2 SWOT / DAFO Debilidades, Amenazas, Fuerzas y Oportunidades

3 PESTLE Político, Económico, Sociocultural, Tecnológico, Ecológico y Legal

4 CSF Factor Crítico de Éxito

5 KPIs Indicador Clave de Actuación

6 5F Cinco Fuerzas (Prof. Michael Porter)

7 ASG Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo

8 ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible