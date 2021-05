Educación para decidir: Un podcast sobre sexualidad para adolescentes y jóvenes de América Latina

•Realizado por Posta, a partir del fondo semilla de Iniciativa IDEA, el laboratorio de innovación social de Planned Parenthood

(17/May/2021 – web) Latam.- Educación para decidir es un podcast dedicado a dar voz y respuestas a jóvenes y adolescentes de América Latina. Conocer sobre sexualidad, consentimiento, anticoncepción, entender lo que sucede con los cuerpos, con la identidad de género y con el placer no puede ser un privilegio o algo de lo que no se habla: es un derecho. Con estas premisas en mente, Posta anunció el lanzamiento de un nuevo podcast narrativo, realizado gracias al apoyo financiero del Premio IDEA, parte de la Iniciativa IDEA de la ONG Planned Parenthood. Con este proyecto, Posta resultó uno de los tres emprendimientos ganadores de este incentivo que brinda el laboratorio de innovación social de la organización, en el marco de su constante trabajo por la salud y los derechos reproductivos en América Latina y alrededor del mundo.

En cada episodio de Educación para decidir, la referente feminista colombiana María del Mar Ramón conversa con especialistas, activistas, y creadores y creadoras de contenido de toda la región -Guatemala, México, Perú, República Dominicana y Ecuador, entre otros- para entender todo lo que implica la sexualidad. Desde el primer episodio, donde el tema troncal es la ESI (educación sexual integral), se escuchan opiniones que buscan informar, aclarar, y echar luz con claridad y sin tapujos, sobre la sexualidad, para ahuyentar los miedos y vivir una vida más plena, más segura y más sana. María del Mar, que viene trabajando desde hace años por la inclusión y la diversidad, es cofundadora de la organización no gubernamental argentina Red de Mujeres, cocreadora del colectivo feminista colombiano Las Viejas Verdes y del proyecto internacional Youtuber Beach Camp.

Melanie Tobal, directora creativa de Posta y líder de este proyecto, comentó: “Para la realización de este podcast no solo trabajamos junto a especialistas, también realizamos sesiones con adolescentes y jóvenes de distintas partes del continente donde utilizamos metodologías ágiles para co-crear y entender en profundidad las dudas, preocupaciones y barreras que hay en torno a la sexualidad. Por supuesto ya contábamos con cifras alarmantes sobre la falta de derechos sexuales y reproductivos, pero cuando conocés las historias detrás de los números se te pone la piel de gallina, no puede ser que en 2021 haya sociedades y políticas plagadas de tabúes y violencias. El producto final es inclusivo en cuanto a sus voces y temas, y en la forma en la que fue creado. Un podcast es un contenido gratuito y seguro para escuchar, porque nadie sabe qué estás oyendo en tus auriculares, no te expone. Necesitamos un cambio urgente y accesible para todas las personas. Esperamos que este podcast dé herramientas para el cambio individual e impacte en la agenda de los gobiernos”.

Ya está disponible en Spotify y todas las apps de podcasts el primer episodio de Educación para decidir. La temporada completa será publicada en el segundo semestre de 2021.

Educación para decidir es un podcast original de Posta realizado a partir del fondo semilla del Premio IDEA de la Iniciativa IDEA, el laboratorio de Innovación Social de Planned Parenthood. Conduce: María del Mar Ramón. Dirección creativa: Melanie Tobal. Producción y guión: Lucila Lopardo y Lila Bendersky. Edición: Nacho Ugarteche. Producción ejecutiva: Luciano Banchero y Diego Dell’ Agostino. La portada fue ilustrada por Paulyna Ardilla y el primer episodio episodio contó con la consultoría de Ana Álvarez de Consultorio ESI.

Iniciativa IDEA es el laboratorio de innovación social para los derechos reproductivos en América Latina de Planned Parenthood Global. Su propósito es impulsar un nuevo ecosistema formado por los sectores de la publicidad, la tecnología, medios digitales, el emprendimiento de impacto social que exploran la creatividad, la innovación y el talento de generar soluciones a los grandes desafíos para la salud y derechos reproductivos en América Latina.

Planned Parenthood Global es una organización sin fines de lucro que durante 50 años ha estado trabajando por la salud y los derechos reproductivos en América Latina y alrededor del mundo, a través de alianzas estratégicas con múltiples actores para construir un movimiento poderoso a nivel global.

Sobre POSTA

Productora de podcasts líder del mercado. Con más de 100 podcasts realizados, seis años de experiencia en producciones de contenidos originales en Latinoamérica y decenas de millones de reproducciones en Spotify y Apple Podcasts, Posta se ha convertido en una alternativa concreta para una audiencia que busca información y entretenimiento fuera de los medios tradicionales. Lo hace generando conversaciones, entrevistas, documentales y ficciones con sello propio y también para un robusto portfolio de marcas que busca presentar sus contenidos/mensajes de manera innovadora y así conectar con una audiencia joven, diversa y curiosa.

