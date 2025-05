El vínculo inquebrantable entre Pepe Mujica y su perra Manuela

Pepe Mujica y Manuela: La historia de una amistad que marcó su legado

(14/May/2025 – web – Panama24Horas) LatAm.- La partida del expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica deja un vacío profundo en la región. Admirado por su honestidad, austeridad y pensamiento humanista, su legado no solo se refleja en su trayectoria política, sino también en su relación con Manuela, su inseparable perra de tres patas.

Manuela no solo compartió la vida cotidiana con Mujica y su esposa Lucía Topolansky en su chacra de Rincón del Cerro, sino que también lo acompañó en actos oficiales, encuentros diplomáticos y entrevistas con medios de todo el mundo. Mujica la consideraba «la integrante más fiel que tuve en el gobierno», una frase que resume el profundo vínculo entre ambos.

Un deseo conmovedor

En una de sus últimas entrevistas, Mujica expresó un deseo que refleja su amor por Manuela: «El día que yo me muera he pedido que me incineren y que las cenizas las pongan ahí, abajo de ese árbol, junto a Manuela.» Además, dejó una de sus frases más recordadas: «Cuanto más conozco a los humanos, más adoro a los perros.»

Más que una mascota, un símbolo de su ética

En tiempos donde los vínculos humanos se ven atravesados por la prisa y la desconexión, Mujica ofreció una lección silenciosa pero contundente: los animales no son objetos ni decorado emocional, sino seres con los que compartimos afecto, lealtad y sensibilidad. Su relación con Manuela no era una excepción a su ética política, sino una expresión coherente de ella.

Un llamado a la acción

El recuerdo de Mujica resuena también en los compromisos aún vigentes. Durante su trayectoria, cultivó una relación cercana con líderes latinoamericanos, entre ellos el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, quien ha manifestado en numerosas ocasiones su admiración por el pensamiento de Mujica. Desde Fundación Veg, se extiende una invitación a Boric para retomar su compromiso presidencial a favor de los animales.

«El amor de Mujica por Manuela no fue anecdótico, fue profundamente político. Fue parte de una forma de estar en el mundo que combinaba ternura con responsabilidad. Su vínculo con ella nos invita a pensar que los animales no son muebles, sino seres con intereses, sensibilidad y derecho a ser respetados, al igual que nosotros.» — Jesica Bon Denis, directora de Comunicaciones de Fundación Veg.

Cómo apoyar