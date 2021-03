En mayo, el Caribe tendrá su primera versión del Women Economic Forum

● Entre el 25 y el 28 de mayo se realizará el Women Economic Forum Caribbean Digital 2021, de manera gratuita, con la participación de más de 300 conferencistas.

● El WEF Caribe, nace como una iniciativa para destacar y seguir fomentando el liderazgo y el emprendimiento femenino y su impacto en el tejido empresarial y social del Caribe.

● El próximo 8 de abril, será el lanzamiento oficial de este primer foro virtual para las mujeres del Caribe.

● El registro ya se encuentra habilitado en wefcaribbean.com

(19/Mar/2021 – web) Latam y el Caribe.- Entre el 25 y el 28 de mayo, el Caribe será la sede del primer Women Economic Forum enfocado en la región. El liderazgo y empoderamiento femenino serán el eje central de este encuentro virtual y gratuito que reunirá a líderes de los ámbitos empresariales, políticos y sociales para impulsar el sello por la equidad de género entre la academia, la empresa y el estado.

El Women Economic Forum Caribbean Digital 2021 – Trasciende (WEF Caribe), es una iniciativa liderada por la organización Women in Business, en alianza con la Presidenta Global de All Ladies League (ALL), Harbeen Arora, y del Women Economic Forum (WEF), que busca promover alianzas y sinergias que sumen voluntades y experiencia desde los gobiernos, el sector privado y sociedad civil, en el ámbito económico para construir una Región más equitativa, diversa e inclusiva.

“El progreso y desarrollo económico de la mujer es uno de los propósitos del WEF. Con la primera versión del Caribe, buscamos generar los espacios y redes de conexión que le permita a las mujeres de la región expandir sus oportunidades de negocio e impactar de manera positiva el tejido empresarial y social de la región”, destaca Johanna Salgado Directora General del WEF Caribe.

Con la vinculación de más de 40 países, el WEF Caribe integra una junta directiva conformada por más de 10 reconocidos líderes empresariales, de la academia y consultores de alto nivel de América Latina y el Caribe.

De igual manera, este encuentro que promete ser el más trascendente del año para la región, cuenta con el respaldo de organismos multilaterales como ONU Mujeres y USAID, reconocidos por promover la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en el mundo.

Organizaciones del sector público y privado, así como entidades gubernamentales, también apoyan esta iniciativa. Entre ellas se encuentran el programa de Intercambio de Competitividad de las Américas sobre Innovación y Emprendimiento -The ACE Program- de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Red Interamericana de Competitividad (RIAC), y MET Community.

Durante los cuatro días del encuentro, la agenda académica se desarrollará alrededor del rol de la mujer del Caribe en la economía, ciencia y política pública, innovación y tecnología, sostenibilidad y salud y bienestar y contará con la presencia de invitados especiales como Yassin Al Suroor, vicepresidente de las Cámaras de Comercio Internacionales y miembro del Comité Ejecutivo y G20; Nawal Al- Hosany, representante de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA); Tonni Ann Brodbe, representante adjunto de la oficina multinacional de ONU Mujeres – Caribe, y Clinton White, director de Misión USAID Caribe.

“A través de nuestra agenda buscamos fomentar la autoconfianza de las mujeres en sus talentos para que trascienden como agentes de cambio e importantes influenciadoras en sus comunidades”, comenta Lucía Gómez, codirectora del WEF Caribe para Latinoamérica.

Igualmente, el Women Economic Forum Caribbean Digital 2021 ofrecerá más de 50 masterclass y se espera la asistencia de más de 30.000 participantes del Caribe y del mundo.

El WEF Caribe se integra a la red del Women Economic Forum creada en 2015 por Harbeen Arora y que cuenta con más de 250.000 miembros, más de 200 países aliados, más de 60.000 conexiones comerciales y más de 1.000 capítulos regionales.

Vía MileniumGroup