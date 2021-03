Esquema de vacunación en la población infantil sufrió un descenso durante el 2020

En el mundo, existen aproximadamente 19,7 millones de niños vulnerables a enfermedades prevenibles por vacunación¹

● La vacunación es una forma altamente eficaz, segura y fácil de ayudar a la familia a mantenerse sana. En los últimos 10 años han sido vacunados más de 1000 millones de niños.

● La vacunación a tiempo a lo largo de la niñez es fundamental porque ayuda a proporcionar inmunidad antes de que los niños estén expuestos a enfermedades que podrían ser mortales.²

● Actualmente la inmunización permite evitar de 2 a 3 millones de muertes cada año.

(12/Mar/2021 – web) Panamá.- El 2021 no solo significó el primer aniversario de la batalla que le mundo ha librado contra la pandemia del COVID-19, también trajo consigo el desafío de regular una nueva normalidad para los niños y adolecentes para un pronto regreso a las aulas, previsto para el segundo semestre 2021 de acuerdo con el comportamiento del virus.

Este escenario implica actualizar esquemas de vacunación para evitar enfermedades infectocontagiosas que son transmisibles. Datos preliminares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del primer cuatrimestre de 2020, apuntaron a una disminución sustancial del número de niños que completan las tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina (DTP3). Esta es la primera vez en 28 años que el mundo podría ser testigo de una reducción en la cobertura de la vacuna DTP3, el marcador utilizado como indicador para evaluar la proporción de niños vacunados menores de un año.³

Estos datos advierten que antes de la emergencia global, el mundo había hecho enormes progresos para conseguir que los niños fueran vacunados. Solo en el 2018, el 86% de los niños menores de 5 años en todo el mundo fueron vacunados con tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina (DTP3) y una dosis de la vacuna contra el sarampión, en comparación con el 72 % en 2000 y el 20% en 1980.⁴

“La pandemia que hemos atravesado, ha convertido la vacunación en un verdadero desafío. Es necesario impedir un mayor deterioro de estos esquemas para evitar que enfermedades mortales produzcan nuevos brotes, tal es el caso de la poliomielitis, enfermedad que ya habíamos eliminado en nuestra región, en una población infantil tan vulnerable” indicó la Dra. Yamile Sandoval, Gerente Médica Sanofi Pasteur para Centroamérica y el Caribe.

Sin las vacunas, el niño está en riesgo de enfermarse gravemente y sufrir dolor, discapacidad e incluso la muerte por enfermedades como el sarampión y la tosferina.

El llamado es crear conciencia y que los padres o cuidadores puedan actualizar el esquema de inmunización de sus hijos, ya sea para regresar a clases o para cuidarse en casa de enfermedades que son prevenibles gracias a las vacunas.

Acerca de Sanofi

Sanofi se dedica a apoyar a las personas a través de sus desafíos de salud. Es una compañía biofarmacéutica global enfocada en la salud humana, que trabaja en prevención de enfermedades con vacunas, tratamientos innovadores para combatir el dolor y aliviar el sufrimiento. De igual forma, acompañan a los pocos que sufren enfermedades raras y a los millones con enfermedades crónicas a largo plazo.

Fuentes:

¹ Progress and Challenges with Achieving Universal Immunization Coverage 2019 WHO/UNICEF Estimates of National Immunization Coverage

² https://data.unicef.org/resources/immunization-coverage-estimates-data-visualization/

³ https://www.who.int/es/news-room/detail/ 15-07-2020-who-and-unicef-warn-of-a-decline-in-vaccinations-during-covid-19

⁴ https://www.who.int/es/news-room/detail/23-04-2020-hard-fought-gains-in-immunization-coverage-at-risk-without-critical-health-services-warns-who

Vía Frontline Communication