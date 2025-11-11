Lanzamiento de la Estrategia Amazonía 2050 consolida la visión integrada de los estados brasileños para el desarrollo sostenible

Gobernadores de la Amazonía Legal presentan la Estrategia Amazonía 2050 y Plataforma CAL2050 en la COP30

• La Estrategia establece directrices de largo plazo para la transformación ecológica y económica de la región, mientras que la Plataforma permitirá monitorear los indicadores y la contribución de la Amazonía a las NDCs.

(11/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Belém, Brasil.- Los gobernadores de los nueve estados que conforman la © de Brasil participarán hoy, 11 de noviembre de 2025, en el lanzamiento de la Estrategia Amazonía 2050 y de la Plataforma CAL2050. El evento se realizará a la 1:45 p. m. BRT en el Hub Amazónico, ubicado en la Zona Azul de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30) en Belém, Pará.

Estas iniciativas conjuntas consolidan la visión integrada de los estados para el desarrollo sostenible de la región durante los próximos 25 años, y buscan reforzar el compromiso de la Amazonía brasileña con la prosperidad, la justicia social y el equilibrio ambiental a nivel global.

Directrices y monitoreo de la transformación

La Estrategia Amazonía 2050 establece directrices y metas de largo plazo enfocadas en la transformación ecológica y económica de la región. Su objetivo es proporcionar una hoja de ruta clara para la acción climática y el desarrollo.

Complementariamente, la Plataforma CAL2050 está diseñada como un instrumento de monitoreo. Esta herramienta digital permitirá a los estados y a la comunidad internacional dar seguimiento a indicadores clave y evaluar la contribución de la Amazonía a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs) de Brasil.

Detalles del lanzamiento

La presentación de la Estrategia Amazonía 2050 y la Plataforma CAL2050 contará con la presencia de los gobernadores de los nueve estados de la Amazonía brasileña, reforzando la unidad y el liderazgo del Consorcio Interestatal de la Amazonía Legal (CAL) en la cumbre climática.

El lanzamiento se produce en un momento crucial, donde la región busca acelerar el acceso a fondos, mejorar la respuesta ante pérdidas y daños, e integrar la igualdad de género como eje central de la acción climática, tal como lo ha impulsado Panamá y el Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: