Foro en Perú resalta la importancia de los aditivos alimentarios seguros e innovadores

Expertos de nutrición defienden a los aditivos alimentarios como seguros y confiables

• Profesionales de la nutrición y la salud se reunieron en Lima para desmitificar las percepciones erróneas sobre los aditivos alimentarios , destacando su rol en la seguridad y la innovación.

(12/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Lima, Perú.- Los aditivos alimentarios utilizados en la industria alimentaria son seguros para el consumo humano, siempre y cuando se encuentren dentro de los estándares establecidos por la normativa internacional. Esta fue la principal conclusión a la que llegaron expertos de diversos países latinoamericanos durante el Primer Foro Técnico de Nutrición y Dietética, celebrado en Lima, Perú. El evento, organizado por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ), reunió a especialistas para analizar el papel de estos compuestos en la calidad, seguridad e innovación de los alimentos.

Funciones y seguridad de los aditivos

Los expertos enfatizaron que el uso de aditivos como colorantes, conservantes y estabilizantes no solo responde a criterios científicos, sino también a la necesidad de satisfacer una demanda creciente por alimentos más seguros, funcionales y con mejores propiedades. Estos componentes son esenciales para prolongar la vida útil de los productos y facilitar el acceso a alimentos en diversas regiones. La jornada destacó que estos ingredientes también responden a las preferencias de los consumidores, quienes buscan productos de alta calidad y funcionales.

La Dra. María Lorena Cassis Nosthas, Jefa de Carrera de Química de Alimentos en la Universidad La Salle de México, hizo un llamado a mitigar las percepciones erróneas sobre los aditivos. Destacó que el riesgo a menudo se basa en estudios incorrectos, y es vital fomentar la confianza del consumidor con el respaldo de datos científicos actualizados.

Respaldados por la ciencia y la regulación internacional

El foro abordó las preocupaciones comunes sobre el tema y presentó evidencia científica que confirma la seguridad de los aditivos cuando se usan dentro de los límites establecidos por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

La Dra. Yock Mei Acón de Costa Rica y la Dra. Bettit Salva Ruiz de Perú coincidieron en que la regulación internacional protege la seguridad del consumidor y facilita el comercio. Asimismo, hicieron énfasis en la importancia de la dosis, ya que cualquier sustancia, incluso una saludable, puede ser perjudicial en exceso. La Dra. Salva Ruiz subrayó que los colorantes no son bioacumulativos y que el organismo tiene la capacidad de eliminarlos.

Los expertos ratificaron que todos los aditivos autorizados han sido sometidos a rigurosos procesos de validación, garantizando su inocuidad. La iniciativa del foro reafirmó el compromiso de la academia y la industria de promover una visión basada en la evidencia científica, con el objetivo de que los consumidores confíen en los avances tecnológicos de la industria alimentaria y entiendan que los aditivos son aliados en la mejora de los alimentos que consumimos a diario.