Ciencia de datos y exploración minera: La tecnología revoluciona el hallazgo de metales críticos

Veracio y FEXMIN demuestran el futuro de la exploración minera con tecnología Scan™



• Tecnologías de escaneo continuo y algoritmos de machine learning permiten clasificar estructuras como las brechas hidrotermales con objetividad, potenciando el descubrimiento de recursos.

Ciudad de Panamá, Panamá.- La exploración minera se encuentra en un punto de inflexión. Ante el aumento sostenido en la demanda global de metales críticos como el cobre y el litio, impulsada por la transición energética, la industria busca métodos más precisos, eficientes y sostenibles para el descubrimiento de recursos. El geólogo Felipe Bugueño, de Veracio, sostiene que el dilema actual no es perforar más, sino comprender mejor la geología existente a través del uso de datos avanzados.

Un ejemplo clave son las brechas hidrotermales. Estas estructuras han sido históricamente reconocidas como pistas esenciales en la arquitectura de los sistemas porfídicos –gigantes geológicos que proveen la mayor parte del cobre mundial–, revelando la historia de flujos de fluidos mineralizantes que concentran metales estratégicos como el molibdeno, el zinc y el cobre. Sin embargo, la interpretación tradicional se basaba en muestreos puntuales, fragmentados y lentos que generaban vacíos de información.

Tecnología y Análisis de Datos Duros

Esta limitación está siendo superada por tecnologías como Scan™, que permiten la integración del escaneo geoquímico (XRF) y hiperespectral de forma continua sobre los testigos de perforación. El valor de esta herramienta radica en su velocidad y en la capacidad de capturar patrones geológicos que son invisibles al ojo humano.

La combinación de esta tecnología con algoritmos de machine learning posibilita la clasificación objetiva y reproducible de litologías y alteraciones. Según Bugueño, esta metodología introduce una exploración minera menos intuitiva y más fundamentada en datos duros. Durante la feria FEXMIN en Chile, Veracio demostró cómo estas herramientas están logrando identificar contrastes geoquímicos que marcan transiciones entre dominios mineralizantes, tales como concentraciones de arsénico en brechas asociadas a pórfidos o la presencia creciente de plomo y zinc en ambientes de alta sulfidización. Estos vectores permiten orientar las campañas de sondajes con mayor certeza.

El Impacto Estratégico y la Visión de Futuro

El impacto de este enfoque se extiende más allá del aspecto técnico. La nueva metodología reduce significativamente los costos y tiempos de la exploración minera, facilita la revalorización de testigos históricos y, de manera crucial, disminuye la incertidumbre inherente a las decisiones estratégicas de la industria. El cambio de paradigma transforma la exploración de un proceso discontinuo, marcado por largas esperas de laboratorio, en un flujo de información en tiempo casi real.

El geólogo Bugueño anticipa que la inteligencia artificial y el análisis inmediato de datos jugarán un papel protagónico en el futuro cercano. Se espera que la exploración minera evolucione hacia un sistema dinámico donde los modelos predictivos se ajusten al mismo ritmo en que avanza la perforación, optimizando los recursos y elevando las probabilidades de éxito en el hallazgo de yacimientos.

La experiencia geológica y el conocimiento del terreno continúan siendo insustituibles, pero ahora son potenciados por instrumentos que amplifican esta capacidad y aceleran el descubrimiento. El experto concluye que el futuro de la exploración se define no solo en las estructuras geológicas, sino también en la manera en que se utiliza la ciencia de datos para leerlas de forma más eficiente y responsable, asegurando el suministro de metales para el futuro energético global.