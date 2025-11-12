Financiamiento Climático: Cómo los Fondos Filantrópicos llevan recursos a Comunidades Amazónicas

Democratización del Financiamiento Climático: El reto de llevar recursos a la Amazonía

• La asociación entre CESE, COIAB y el Fondo Amazonía ha creado un mecanismo eficiente para asignar 53,8 millones de reales a proyectos de gestión territorial indígena, superando las barreras burocráticas del acceso a recursos.

(12/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Belén, Brasil.- Las recientes discusiones en la COP30, donde Suiza anunció una nueva donación de 33 millones de reales al Fondo Amazonía, han reavivado el debate crucial sobre la efectividad del financiamiento climático. El desafío radica en que los recursos internacionales lleguen de manera oportuna a las comunidades y pueblos que se encuentran en la primera línea de la lucha contra la crisis ambiental, dado que, según InfoAmazonia, solo una pequeña porción de los fondos se destina directamente a las organizaciones indígenas.

Frente a este reto, han surgido acuerdos innovadores para democratizar el acceso a los recursos. Un ejemplo notable es la asociación entre la Coordinación Ecuménica de Servicio (CESE), la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) y el Fondo Amazonía, a través del proyecto Dabucury – Compartiendo Experiencias y Fortaleciendo la Gestión Etnoambiental de las Tierras Indígenas en la Amazonía Brasileña.

El Proyecto Dabucury: Un Puente de Acceso a Recursos

La iniciativa Dabucury destina 53,8 millones de reales a proyectos de gestión territorial y ambiental realizados por los pueblos indígenas, fortaleciendo la implementación de la Política Nacional de Gestión Territorial y Ambiental de las Tierras Indígenas (PNGATI).

Vinícius Benites Alves, coordinador del proyecto Dabucury en el CESE, explicó que el Fondo Amazonía, al ser administrado por el BNDES, exige requisitos estrictos como certificados de regularidad legal y fiscal. Estas exigencias burocráticas impiden que muchas organizaciones de base accedan a los recursos, a menudo por asuntos pendientes de administraciones previas o por dificultades en la rendición de cuentas.

La colaboración entre CESE y COIAB surgió para facilitar este acceso. El proyecto está diseñado para apoyar a las organizaciones indígenas en la elaboración e implementación de sus instrumentos de gestión, tales como planes de vigilancia territorial, planes de protección y manejo de recursos, y protocolos de consulta. Estos documentos no solo fortalecen la organización comunitaria, sino que también sirven como herramientas políticas para la protección de sus territorios.

El Rol de la Filantropía de Justicia Socioambiental

Organizaciones filantrópicas de justicia socioambiental, como CESE, que cuenta con más de 50 años de experiencia, han demostrado su capacidad para asegurar que los recursos lleguen a las comunidades. CESE es parte de la Red Comuá, un grupo de fondos y fundaciones independientes que apoya a la sociedad civil.

Jonathas Azevedo, director ejecutivo de Rede Comuá, señaló que los arreglos institucionales con fondos independientes como CESE demuestran que es posible hacer que el recurso del Fondo Amazonía llegue a los territorios de manera ágil, eficiente y transparente.

Entre 2023 y 2024, las organizaciones que integran la Red Comuá movilizaron aproximadamente R$ 450 millones para apoyar iniciativas de pueblos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionales y otros colectivos en todos los biomas brasileños, beneficiando a casi medio millón de personas. Estas acciones son recogidas en la plataforma Comuá pelo Clima, que visibiliza soluciones locales frente a los impactos de la crisis climática, como la deforestación y las sequías.

La premisa de impulsar más recursos a los territorios es también el eje central de Casa Sul Global en su primera edición, realizada en Belén durante la COP30. Esta plataforma busca enfocarse en los flujos de financiamiento climático hacia el Sur Global, invitando a mecanismos convencionales a unirse a esta arquitectura existente que apoya soluciones desde los territorios en América Latina, África y el Sudeste Asiático.

Las iniciativas como estas revelan que la vía más efectiva para enfrentar el calentamiento global es fortalecer a los pueblos, comunidades y organizaciones locales que han trabajado en el cuidado del bosque y en la proposición de soluciones reales para el futuro del planeta durante décadas.

Este reportaje fue originalmente producido por LatAm Intersect PR, por medio de la Cobertura Colaborativa Socioambiental de la COP30, y publicado con ediciones de Panama24Horas. Lea el reportaje original en: Acuerdos innovadores aseguran que los recursos del Fondo Amazonía lleguen a las comunidades indígenas – Latin America PR Agency – LatAm Intersect PR