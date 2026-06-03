Mujeres rurales protagonizarán un debate clave en el Foro GLI Latam 2026

A través de la sesión dedicada a las mujeres rurales, el evento visibilizará los modelos de desarrollo sostenible, las barreras de financiamiento y el liderazgo territorial en América Latina.
Desarrollo territorial y sostenibilidad centran la agenda del Foro GLI Latam 2026
• La séptima edición del encuentro regional reunirá en Perú a líderes del ecosistema inversor, corporativo y social para debatir sobre tecnología, territorio y poder colectivo.
(03/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Lima, Perú.- La séptima edición del Foro GLI Latam 2026, el principal espacio de América Latina dedicado a impulsar la inversión con enfoque de género, reunirá en Perú a líderes del ecosistema inversor, emprendedor, corporativo, académico y social bajo el lema “Nuevos Horizontes: Tecnología, Territorio y Poder Colectivo”. Consolidado como una plataforma regional de aprendizaje, articulación y co-creación, el encuentro promoverá conversaciones y alianzas orientadas a fortalecer inversiones con propósito que impulsen la igualdad y el desarrollo económico sostenible en la región. En su presente edición, el evento pondrá especial atención en iniciativas que integren capital, innovación tecnológica y desarrollo territorial, destacando el papel de las mujeres rurales y agricultoras en la construcción de economías más resilientes e inclusivas.
Liderazgo femenino y transformación rural
Como parte de la agenda central se realizará la sesión “Mujeres que siembran futuro, inversiones que transforman vidas”, un espacio que reunirá a lideresas de México, Colombia y Perú para poner en el centro una conversación urgente sobre transformación rural sostenible, inversión de impacto y liderazgo territorial en América Latina. El panel será moderado por Camila Aguilar, directora ejecutiva de Fundación Alpina – Colombia, y contará con la participación de cuatro mujeres que compartirán aprendizajes, desafíos y experiencias construidas desde sus comunidades, evidenciando cómo el cambio sostenible se gestiona desde las bases y desde las voces de quienes lo lideran día a día.
A partir de experiencias y testimonios en el territorio, las participantes compartirán cuáles han sido los factores que hicieron posible el crecimiento y la sostenibilidad de sus iniciativas rurales, más allá del acceso exclusivo a recursos financieros. La conversación abordará el papel del conocimiento local, la asistencia técnica, el fortalecimiento de capacidades, los saberes ancestrales y las redes comunitarias en procesos liderados por mujeres.
La moderadora Camila Aguilar destacó en tercera persona que las mujeres rurales no solo están transformando sus comunidades, sino que también están demostrando que es posible construir modelos de desarrollo más sostenibles, inclusivos y resilientes desde los territorios. La directora ejecutiva de Fundación Alpina enfatizó que resulta fundamental que esas experiencias y aprendizajes formen parte de las conversaciones que están definiendo el futuro de la inversión y el desarrollo en América Latina.
Desafíos de acceso y sostenibilidad en la región
El panel también abordará los principales desafíos que enfrentan las mujeres rurales y agricultoras en América Latina, tales como las barreras de acceso a financiamiento y formación, la falta de continuidad en los apoyos institucionales y la implementación de modelos desconectados de las realidades locales. Las panelistas compartirán de manera directa cómo lograron sostener sus iniciativas en contextos de alta vulnerabilidad.
Con esta edición, el encuentro buscará fortalecer la conversación regional sobre inversión con enfoque de género, desarrollo territorial y sostenibilidad, poniendo en el centro las voces de las mujeres rurales que lideran procesos de transformación social y económica en América Latina. En este contexto, la Fundación Alpina reafirmará su compromiso con el impulso de iniciativas rurales sostenibles y la autonomía económica de las mujeres en la región.
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