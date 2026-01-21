El periodismo iberoamericano se cita en la nueva convocatoria de la Fundación Gabo

Fundación Gabo abre convocatoria para la decimocuarta edición del Premio Gabo

• En un contexto de desafíos para la libertad de prensa, la Fundación Gabo busca premiar historias que actúan como acto de resistencia en Iberoamérica.

(21/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Bogotá, Colombia.- La Fundación Gabo anunció la apertura de la decimocuarta convocatoria del Premio Gabo, el reconocimiento más importante al periodismo en Iberoamérica. Esta distinción destaca anualmente los trabajos que sobresalen por su rigor investigativo, innovación narrativa y compromiso ético, pilares que fomentan una ciudadanía mejor informada en la región.

Categorías y requisitos de postulación

El galardón premiará lo mejor del periodismo en español y portugués a través de cinco categorías: Texto, Fotografía, Audio, Imagen y Cobertura. Los interesados podrán postular sus trabajos hasta el 20 de febrero de 2026, siempre que hayan sido publicados originalmente entre el 18 de febrero de 2025 y el 19 de febrero de 2026. Como novedad en esta edición, el Consejo Rector de la Fundación Gabo ha establecido regulaciones específicas sobre el uso de inteligencia artificial en las piezas periodísticas concursantes.

La iniciativa cuenta con el respaldo de los grupos Bancolombia y Sura, así como de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, fortaleciendo una alianza de largo plazo que promueve la independencia editorial y el interés público.

El periodismo como acto de resistencia

En el marco previo al centenario del natalicio de Gabriel García Márquez, la Fundación Gabo reafirma la vigencia del oficio frente a un entorno hostil marcado por la censura, el exilio forzado y las amenazas judiciales. El Premio Gabo 2026 rinde homenaje a la resiliencia de los periodistas que encuentran formas de narrar historias esenciales para la democracia a pesar de las condiciones adversas.

Los finalistas de cada categoría serán invitados al Festival Gabo n.° 14, el mayor encuentro de creadores y contadores de historias en lenguas romance, que se celebrará en Bogotá del 23 al 26 de julio de 2026. Durante este evento se darán a conocer los ganadores, quienes se sumarán a los referentes del mejor periodismo iberoamericano impulsado por la institución desde su creación en 1995.

