El Hub Amazónico se consolida como punto estratégico de la Amazonía brasileña en la agenda climática global de la COP30

Gobernadores de la Amazonía Legal inauguran el Hub Amazónico en la COP30 con una agenda de 60 paneles

• Durante la apertura, se presentaron iniciativas estratégicas del Consorcio de la Amazonía Legal (CAL), como la Estrategia Amazonia 2050, la Plataforma CAL2050 y el Plan de Transformación Ecológica.

(11/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Belém, Brasil.- Los gobernadores de los nueve estados de la Amazonía brasileña participaron en la tarde del 10 de noviembre de 2025 en la inauguración oficial de los espacios del Consorcio de la Amazonía Legal (CAL) en la Zona Azul de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30). El Hub Amazónico servirá como principal punto de encuentro de los estados amazónicos durante la cumbre, reuniendo a líderes políticos, instituciones internacionales, sociedad civil y comunidad científica en una programación que incluirá más de 60 paneles y reuniones bilaterales.

El Hub Amazónico reafirma el compromiso de los estados amazónicos de presentar soluciones concretas y colaborativas, buscando equilibrar la conservación ambiental, el desarrollo económico y la justicia social.

Iniciativas estratégicas presentadas en la apertura

Durante el evento de apertura, los gobernadores presentaron las principales iniciativas que el Consorcio promoverá en la COP30. Estos proyectos consolidan el liderazgo regional en la agenda climática global:

• Estrategia Amazonia 2050: Define una visión de largo plazo para el desarrollo sostenible de la región.

• Plataforma CAL2050: Herramienta digital que integra datos geoespaciales e indicadores socioambientales de los nueve estados.

• Plan de Transformación Ecológica de la Amazonía: Iniciativa alineada con la agenda federal de bioeconomía e infraestructura verde.

• Proyecto Regional de Regularización de la Tenencia de la Tierra: Desarrollado en asociación con el IPAM.

• Evaluación de los Delitos Ambientales en la Amazonía Legal: Orientada a integrar políticas de seguridad y acciones para combatir los crímenes ambientales.

Otras iniciativas se centran en la cultura, la educación y la comunicación regional, reforzando la acción integrada del CAL en la conferencia.

Liderazgo estratégico del Consorcio

Desde su debut en las Conferencias de las Partes (COP) de Madrid, el Consorcio de la Amazonía Legal se ha consolidado como un actor estratégico en la agenda climática global. El CAL promueve la acción integrada entre los estados en temas cruciales como el desarrollo sostenible, la transición ecológica y la conservación, fortaleciendo el diálogo de la Amazonía con la comunidad internacional.