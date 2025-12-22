El Índice Global del Hambre 2025 advierte sobre el estancamiento de la seguridad alimentaria mundial

Avances en América Latina se detienen según el Índice Global del Hambre 2025

• Aunque América Latina logró progresos históricos hasta 2016, el reciente Índice Global del Hambre muestra una pérdida de impulso con focos críticos de desnutrición en Centroamérica.

(22/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Colombia, Colombia.- El nuevo análisis de dos décadas del Índice Global del Hambre (GHI) advierte sobre un estancamiento mundial en la lucha contra la desnutrición y un incremento en el costo de las dietas saludables. Según el informe elaborado por Welthungerhilfe y Concern, junto al Institute for International Law of Peace and Armed Conflict (IFHV), la puntuación global apenas registró una mejora mínima, pasando de 19,0 en 2016 a 18,3 en 2025. Este panorama sitúa al mundo en un nivel de hambre «moderado», pero con proyecciones alarmantes que indican que el objetivo de Hambre Cero no se alcanzaría hasta el año 2137 si se mantienen las tendencias actuales.

Situación en América Latina y el Caribe

En la región, la puntuación del Índice Global del Hambre descendió significativamente entre el año 2000 y 2016, pasando de 13,2 a 8,2 puntos. No obstante, desde entonces el progreso se ha estancado, situándose en 7,9 para el año 2025. Actualmente, la subalimentación afecta a 34,6 millones de personas, lo que representa el 5,4 % de la población regional. El informe destaca que factores como los conflictos, los desplazamientos internos y la crisis climática continúan erosionando la seguridad alimentaria en países como Colombia, donde 7,8 millones de personas enfrentaron altos niveles de inseguridad alimentaria en 2024.

Focos críticos y disparidades nacionales

El reporte identifica situaciones de vulnerabilidad extrema en naciones específicas. Guatemala mantiene una de las tasas de desnutrición crónica infantil más altas del mundo, afectando a casi la mitad de los niños menores de cinco años. Por su parte, Honduras refleja una subalimentación del 14,8 % y persistentes retos en el crecimiento infantil. En contraste, Ecuador ha logrado mejorar su Índice Global del Hambre de 19,1 en el año 2000 a 10,9 en 2025, aunque enfrenta alertas recientes por el aumento en el costo de los alimentos y brechas territoriales en zonas rurales.

Acciones locales y resiliencia

Frente a este escenario, la organización Ayuda en Acción impulsa proyectos de reactivación económica en Centroamérica. En El Salvador, se destaca el trabajo en municipios como Masahuat para fortalecer la autonomía de las mujeres mediante la producción de hortalizas ecológicas. La organización, citando a beneficiarias como Maritza Flores en tercera persona, señala que estos esfuerzos permiten a las familias pasar de la dependencia de ingresos irregulares a la generación de medios de vida sostenibles.

Recomendaciones para el futuro

Tras revisar 20 años de evidencia, el informe concluye que el hambre persiste no por falta de soluciones técnicas, sino por la carencia de una aplicación plena y sostenida de políticas nacionales. Se subraya la necesidad de marcos legales que garanticen derechos y equidad, sistemas de datos robustos para orientar la acción pública y el fortalecimiento de la resiliencia climática. Ayuda en Acción hace un llamado a los gobiernos y al sector privado para redoblar esfuerzos y evitar que los avances de las últimas dos décadas se pierdan definitivamente.

Sobre Ayuda en Acción

Es una organización que trabaja a nivel internacional para generar oportunidades de crecimiento y desarrollo junto a las personas que más lo necesitan. Las acompañan desde la infancia y la juventud definiendo metas en común, apostando por sus talentos y habilidades. Facilitan su acceso a la educación y la transición hacia el empleo y el emprendimiento para que protagonicen su propio camino y generen un desarrollo sostenible y duradero en sus comunidades.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: