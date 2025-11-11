El Panel Científico para la Amazonía lanza el Informe Amazónico 2025 en la COP30: «Una salvaguarda global»

La ciencia exige acción: Informe Amazónico 2025 destaca la urgencia de preservar la conectividad de la Amazonía

• El estudio, elaborado por 145 expertos, destaca la urgente necesidad de preservar la conectividad ecológica y cultural de la Amazonía, esencial para el equilibrio climático y los medios de vida sostenibles.

(11/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Belém, Brasil.- El Panel Científico para la Amazonía (SPA), una iniciativa de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDSN), inauguró su programación en la COP30 con el lanzamiento del Informe Amazónico 2025 – Conectividad de la Amazonía para un Planeta Vivo (AR2025). Esta publicación, que constituye el análisis científico más completo realizado hasta la fecha sobre la región, fue elaborado por 145 científicos y expertos internacionales de alto nivel.

El Informe Amazónico 2025 destaca la urgente necesidad de preservar la conectividad amazónica, es decir, la interdependencia ecológica, climática, cultural y socioeconómica que sostiene tanto a la cuenca amazónica como al equilibrio del planeta.

“La Amazonía no es solo una preocupación regional: es una salvaguarda global. El AR2025 proporciona la base científica necesaria para que los responsables de políticas actúen con decisión, conserven la conectividad, estabilicen el clima, protejan la biodiversidad y garanticen medios de vida sostenibles”, afirmó Carlos Nobre, copresidente del SPA.

Amenazas y llamado a la acción

El AR2025 advierte que la Amazonía, hogar de más de 47 millones de personas y cerca del 13% de las especies conocidas del planeta, enfrenta presiones crecientes que la están llevando hacia un punto de no retorno. Las amenazas incluyen la apropiación ilegal de tierras, la minería y la tala ilegales, el narcotráfico y la deforestación, cuyos efectos, sumados al cambio climático, tienen consecuencias irreversibles sobre el régimen de lluvias, el almacenamiento de carbono y el bienestar humano.

El informe resalta que mantener los vínculos ecológicos y socioculturales es esencial para enfrentar la crisis climática global. Incluye una serie de Llamados a la Acción con recomendaciones clave:

• Alcanzar la deforestación y degradación cero.

• Ampliar la gobernanza territorial y los derechos de las comunidades locales.

• Redirigir subsidios de los sectores extractivos hacia economías sostenibles.

• Fortalecer la cooperación regional y el acceso al financiamiento climático.

Ciencia y juventud

Durante el evento, el SPA también presentó el Manifiesto de la Juventud Amazónica, elaborado por el Comité Consultivo de Jóvenes (YAC) con la participación de más de 200 jóvenes líderes. El documento recoge demandas intergeneracionales y soluciones innovadoras, posicionando a la juventud como protagonista en la toma de decisiones sobre el clima.

Emma Torres, vicepresidenta de la SDSN para las Américas, señaló que el AR2025 y el Manifiesto de la Juventud son complementarios, ofreciendo uno la «ciencia rigurosa y soluciones basadas en evidencia» y el otro «las aspiraciones y la urgencia de las nuevas generaciones».

Informe completo disponible en: https://www.sp-amazon.org/ ar2025

