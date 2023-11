Iniciativa “Crea, informa y transforma desde las regiones”, abren convocatoria para innovar el periodismo colombiano

El periodismo colombiano enfrenta desafíos considerables en el entorno digital actual

(1/Nov/2023 – web) Colombia.- Tortuga Code, empresa líder en desarrollo web y SEO, se complace en anunciar colaboración con .CO Internet – GoDaddy Registry, empresa que opera y promueve el dominio .CO bajo contrato con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, y Click Panda, registrador autorizado de dominios .CO y .COM.CO. Esta asociación tiene como objetivo fortalecer el periodismo colombiano con el desarrollo de medios de comunicación en línea propios para los periodistas locales, ofreciendo dominios y hosting gratuitos, así como workshops de Marketing Digital y SEO para optimizar los contenidos.

Esta iniciativa nace del deseo de fomentar la democratización de la información y ampliar el acceso a esta en zonas remotas del país y diversidad en el campo del periodismo, brindando a los periodistas las herramientas necesarias para establecer su presencia en línea y compartir información relevante con el mundo.

Y es que el periodismo enfrenta desafíos considerables en el entorno digital actual, como la competencia en línea y la difusión de información errónea. Es por eso que iniciativas como estas son tan importantes. No solo brindan oportunidades a los periodistas, sino que también contribuyen a mantener un periodismo sólido y confiable en Colombia.

Esta oportunidad es esencial porque ayudará a garantizar la veracidad y la integridad de las noticias, además brindará un espacio para que periodistas puedan crear sus propios medios de comunicación en línea, ejerciendo un mayor grado de independencia en su trabajo.

Alianza, empoderando a los periodistas

Los periodistas podrán participar para acceder a la capacitación digital, servicios digitales y dominios, para potenciar los medios locales en el país. Además, de un hosting que garantizará un rendimiento óptimo y una presencia en línea estable para llegar a una audiencia más amplia.

También, se ofrecerá un workshop de Marketing Digital personalizado para periodistas. Este espacio proporcionará valiosas estrategias y conocimientos esenciales para difundir los contenidos en línea, maximizando así su visibilidad y alcance.

Los Talleres de SEO permitirán a los periodistas aprender a optimizar sus notas de comunicación para obtener un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda y, en última instancia, llegar a más lectores interesados.

Cómo participar de la convocatoria

Los periodistas interesados podrán inscribirse en esta página de registro. Esta convocatoria estará abierta desde el jueves 2 de noviembre hasta el martes 28 de noviembre. Durante este período, se recibirán las solicitudes, las cuales permitirán seleccionar a los beneficiarios según criterios predeterminados. Los periodistas seleccionados serán anunciados el 30 de noviembre.