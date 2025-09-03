Ayuda en Acción analiza la inmovilidad en contextos migratorios en cumbre de la ONU

Inmovilidad migratoria: ¿Una crisis silenciosa que requiere atención?

Un estudio de Ayuda en Acción revela que la inmovilidad es una realidad para el 40% de la población que desea migrar, destacando la urgencia de construir políticas de protección social.

La ONG Ayuda en Acción expuso en Riohacha que el arraigo es un fenómeno que impacta el desarrollo humano y territorial, abogando por políticas que hagan de la permanencia una elección digna.

(03/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Riohacha, Colombia.- En el marco de la XV Cumbre del Foro Mundial de Migración y Desarrollo, la ONG Ayuda en Acción ha puesto en el centro del debate el fenómeno de la inmovilidad migratoria, un aspecto crucial que a menudo queda en segundo plano. Mediante un evento paralelo, la organización compartió los resultados de un estudio comparado sobre el arraigo y sus impactos en el desarrollo humano y territorial de América Latina, específicamente en México, Colombia y Ecuador, junto con Mali y Etiopía.

La investigación evidenció que la inmovilidad no siempre es una elección, sino una imposición de las circunstancias. Se analizaron las razones por las cuales las personas se quedan en sus territorios a pesar de enfrentar violencia, pobreza extrema, crisis políticas y ambientales. Los hallazgos subrayan la necesidad de crear sistemas de protección social y políticas migratorias inclusivas, de forma que la permanencia en el lugar de origen sea una decisión digna, con oportunidades genuinas de bienestar y crecimiento.

Diana Quimbay, Directora País de Ayuda en Acción Colombia, destacó que el 40% de las personas encuestadas en los países del estudio manifestó su deseo de migrar, pero se ve impedido por factores económicos, sociales, políticos, familiares y ambientales. «Esta ambición no es posible y evidencia la necesidad de construir sistemas de protección social y prosperidad económica que hagan de la permanencia una elección digna y no una imposición de las circunstancias», señaló Quimbay.

El evento contó con la presencia de representantes de diversas entidades locales e internacionales, como el Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Embajada de Canadá en Colombia. Miguel González, Coordinador General de la Cooperación Española en Colombia, subrayó la importancia de estos estudios para orientar la financiación y lograr el mayor impacto posible ante los desafíos globales.

La participación de Ayuda en Acción en la cumbre busca promover una nueva perspectiva, incentivando un diálogo sobre la cooperación y las alianzas internacionales que trasciendan la migración y aborden la inmovilidad/arraigo como una crisis activa. Reconocer este fenómeno es fundamental para desarrollar entornos más equitativos y dignos para aquellos que, por necesidad o elección, deciden quedarse.