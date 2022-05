Jellysmack buscará firmar a 80 creadores de videos en América Latina a sus programas de desarrollo multiplataforma

• En Latinoamérica hay cerca de un millón de creadores de video distribuidos en países como Argentina, Chile, Colombia, México y Perú.

• Actualmente, hay más de 100 personas dedicadas al desarrollo del programa de creadores en Jellysmack LATAM.

(2/May/2022 – web) LatAm.- El ecosistema de creadores de video (corto y largo) en la región de América Latina es cada vez más grande, sin embargo, el crecimiento y la monetización de sus materiales es tardado y, en muchas ocasiones, desaprovechado. En este contexto, Jellysmack, empresa global de creación de contenidos, brinda un panorama más amplio de lo que la empresa realiza en pro del creciente modelo de la economía de creadores, el cual está aumentando muy rápidamente no sólo en América Latina, sino en todo el mundo, permitiendo a cientos de personas hacer contenidos originales y monetizar en las plataformas digitales sin necesidad de intermediarios.

Tras su llegada a LATAM este año, Jellysmack ha tenido varios hitos importantes, por ejemplo, al día de hoy ha firmado a decenas de Youtubers en la región a su programa base de creadores, con el que, a través de tecnología de análisis de datos e inteligencia artificial, edita hasta 30 versiones de sus materiales y elige el mejor para distribuirlo en cada red social, impulsando el crecimiento orgánico en términos de audiencia y ganancias. De esta manera, un creador puede ver cómo su audiencia puede aumentar de cero a cientos de miles o incluso millones de followers en otras plataformas en periodos de tiempo de algunos meses o hasta un año. A este fenómeno se le conoce como “Efecto Jellysmack”.

La innovación tecnología patentada de Jellysmack se divide en cuatro puntos esenciales:

• JellyPulse: Detecta y califica a los creadores

• JellyCore: Ayuda a operar sus canales digitales

• JellyBoost: Impulsa el crecimiento de las audiencias y las ganancias de los creadores

• JellyBoard: Guía a los creadores para realizar mejores contenidos.

“Entendemos a los creadores y sus necesidades en la industria. Cada plataforma es diferente, por tanto, también su contenido. En América Latina hay un reto muy grande por tener presencia multiplataforma, ya que hay grandes creadores de video que no tienen ni siquiera una página de Facebook, o sus contenidos no tienen el mismo impacto, dejando mucho dinero sobre la mesa cuando un creador no se convierte en multiplataforma”, apunta Juliana Psaros, Country Manager en Jellysmack para LATAM hispanoparlante.

Por ello, el objetivo de Jellysmack en el mercado latinoamericano es el de firmar a 80 creadores a su programa, 40 de ellos en Brasil y el resto en LATAM hispánica; de igual manera, también se busca expandir el programa de licencias de Youtube , a través del cual, la empresa aprovecha e invierte en el catálogo de videos pasados de un creador, dándoles valor y manteniendo sus derechos y monetizando a través de la biblioteca de Youtube, así, en lugar de que el creador reciba lo que sus videos ganarían en un estimado 5 años, por ejemplo, Jellysmack le paga la suma directamente, repartiendo las ganancias posteriores a 50-50, respondiendo a la necesidad de un creador de tener ganancias inmediatas o en un menor tiempo.

De acuerdo con Tubular Labs, el contenido gestionado por Jellysmack cuenta con 10 mil millones de visualizaciones de vídeos mensuales en el mundo y un alcance multiplataforma de 125 millones de usuarios únicos de EE.UU. y, recientemente, fue nombrada como la compañía más innovadora en la categoría de video dentro de la lista anual The World’s Most Innovative Companies, realizada por Fast Company.

Para formar parte del grupo de creadores de Jellysmack, los estándares mínimos son tener una librería de 300 videos y 100,000 seguidores, dependiendo siempre su vertical de temas, es decir, de lo que tratan sus contenidos y con algunas excepciones de acuerdo ala calidad de los mismos. Dentro de su lista de creadores latinoamericanos destacan La Ruta de la Garnacha , Cosas del Jardín , Claudipia y La Cooquette , entre otros.

Vía another